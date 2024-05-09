09 мая 2024
08 мая 2024

В городе ЯНАО подростки устроили игру в «человека-паука». Видео

В Надыме подростки устроили прыжки с козырька подъезда на пожарный балкон
© Служба новостей «URA.RU»
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Блокпосты. Свердловская область, Нижний Тагил, снег, зима, козырек подъезда, новогодняя елка, подъезд, ночь, многоквартирный дом
Подростки устроили себе опасные развлечения Фото:

В Надыме (ЯНАО) подростки устроили себе опасные развлечения, перепрыгивая с козырька подъезда на пожарную лестницу. На опубликованном в социальной сети видео эти «игры» напоминают прыжки «человека-паука».

«Подростки „развлекались“ на Зверева, 3. Надеюсь, родители увидят и проведут беседу, несмотря на то что первый этаж — это тоже опасно», — написала Ника Татарова в группе «Злой и добрый надымчанин» в социальной сети «ВКонтакте».

На прикрепленном под постом видео видно, что молодые люди забрались на козырек подъезда и устроили прыжки на стены дома. При этом они цеплялись за балкон с пожарной лестницей.

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В Надыме (ЯНАО) подростки устроили себе опасные развлечения, перепрыгивая с козырька подъезда на пожарную лестницу. На опубликованном в социальной сети видео эти «игры» напоминают прыжки «человека-паука». «Подростки „развлекались“ на Зверева, 3. Надеюсь, родители увидят и проведут беседу, несмотря на то что первый этаж — это тоже опасно», — написала Ника Татарова в группе «Злой и добрый надымчанин» в социальной сети «ВКонтакте». На прикрепленном под постом видео видно, что молодые люди забрались на козырек подъезда и устроили прыжки на стены дома. При этом они цеплялись за балкон с пожарной лестницей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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