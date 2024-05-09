В Надыме (ЯНАО) подростки устроили себе опасные развлечения, перепрыгивая с козырька подъезда на пожарную лестницу. На опубликованном в социальной сети видео эти «игры» напоминают прыжки «человека-паука».
«Подростки „развлекались“ на Зверева, 3. Надеюсь, родители увидят и проведут беседу, несмотря на то что первый этаж — это тоже опасно», — написала Ника Татарова в группе «Злой и добрый надымчанин» в социальной сети «ВКонтакте».
На прикрепленном под постом видео видно, что молодые люди забрались на козырек подъезда и устроили прыжки на стены дома. При этом они цеплялись за балкон с пожарной лестницей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Надыме (ЯНАО) подростки устроили себе опасные развлечения, перепрыгивая с козырька подъезда на пожарную лестницу. На опубликованном в социальной сети видео эти «игры» напоминают прыжки «человека-паука». «Подростки „развлекались“ на Зверева, 3. Надеюсь, родители увидят и проведут беседу, несмотря на то что первый этаж — это тоже опасно», — написала Ника Татарова в группе «Злой и добрый надымчанин» в социальной сети «ВКонтакте». На прикрепленном под постом видео видно, что молодые люди забрались на козырек подъезда и устроили прыжки на стены дома. При этом они цеплялись за балкон с пожарной лестницей.