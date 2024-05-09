09 мая 2024

ХМАО накроют сильнейшие магнитные бури. Скрин

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Искусственные спутники Земли, сайт Роскосмоса. Москва, шторм, космонавтика, ураган, циклон, вид из космоса
В Югре 11 и 12 мая ожидаются геомагнитные бури до 8 баллов Фото:

В ХМАО 11 и 12 мая ожидаются мощные геомагнитные бури. Пик явления придется на полдень субботы. Такой прогноз приводят специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

«Начало магнитной бури прогнозируется после полуночи 11 мая. В 12:00 ожидается пик активности — очень сильная буря мощностью в 8 баллов. Геомагнитное явление продлится до полудня 12 мая», — сообщается на сайте лаборатории.

По прогнозу экспертов, югорчан ждет сильнейшая буря за месяц. Следующее геомагнитное явление ожидается только в начале июня и не превысит 5 баллов.

Прогноз магнитных бурь в ХМАО, сайт Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ
Прогноз магнитных бурь в ХМАО, сайт Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

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В ХМАО 11 и 12 мая ожидаются мощные геомагнитные бури. Пик явления придется на полдень субботы. Такой прогноз приводят специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. «Начало магнитной бури прогнозируется после полуночи 11 мая. В 12:00 ожидается пик активности — очень сильная буря мощностью в 8 баллов. Геомагнитное явление продлится до полудня 12 мая», — сообщается на сайте лаборатории. По прогнозу экспертов, югорчан ждет сильнейшая буря за месяц. Следующее геомагнитное явление ожидается только в начале июня и не превысит 5 баллов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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