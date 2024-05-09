В Югре 11 и 12 мая ожидаются геомагнитные бури до 8 баллов
В ХМАО 11 и 12 мая ожидаются мощные геомагнитные бури. Пик явления придется на полдень субботы. Такой прогноз приводят специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
«Начало магнитной бури прогнозируется после полуночи 11 мая. В 12:00 ожидается пик активности — очень сильная буря мощностью в 8 баллов. Геомагнитное явление продлится до полудня 12 мая», — сообщается на сайте лаборатории.
По прогнозу экспертов, югорчан ждет сильнейшая буря за месяц. Следующее геомагнитное явление ожидается только в начале июня и не превысит 5 баллов.
Прогноз магнитных бурь в ХМАО, сайт Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ
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