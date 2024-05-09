09 мая 2024

Курганцы сняли на видео проснувшуюся змею

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кетовском округе (Курганская область) заметили гадюку Фото:

В Курганской области заметили первых проснувшихся в этом году змей. Видео гадюки, ползающей под досками в районе Кетовского округа в поселке Старый Просвет, снял корреспондент URA.RU.

«Гадюка была обнаружена на сложенных досках. Вначале она лежала на солнце, свернувшись в клубок, затем при приближении людей ускользнула между досок. Дача находится в районе поселка Старый Просвет. Змеи там водятся традиционно», — передает корреспондент. По его словам, кроме гадюк, можно заметить и ужей, распознающихся по желтой полоске вокруг головы.

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В конце апреля в лесах России начинают просыпаться змеи. Есть среди них и ядовитые. Укус змеи может привести к серьезным проблемам со здоровьем и даже стать летальным, если вовремя не оказать пострадавшему помощь. О том, как вести себя при встрече со змеей, URA.RU сообщало в своем материале.

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В Курганской области заметили первых проснувшихся в этом году змей. Видео гадюки, ползающей под досками в районе Кетовского округа в поселке Старый Просвет, снял корреспондент URA.RU. «Гадюка была обнаружена на сложенных досках. Вначале она лежала на солнце, свернувшись в клубок, затем при приближении людей ускользнула между досок. Дача находится в районе поселка Старый Просвет. Змеи там водятся традиционно», — передает корреспондент. По его словам, кроме гадюк, можно заметить и ужей, распознающихся по желтой полоске вокруг головы. В конце апреля в лесах России начинают просыпаться змеи. Есть среди них и ядовитые. Укус змеи может привести к серьезным проблемам со здоровьем и даже стать летальным, если вовремя не оказать пострадавшему помощь. О том, как вести себя при встрече со змеей, URA.RU сообщало в своем материале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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