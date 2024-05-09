Курганцы сняли на видео проснувшуюся змею

10 мая 2024 в 11:45 Размер текста - 17 +

В Кетовском округе (Курганская область) заметили гадюку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Курганской области заметили первых проснувшихся в этом году змей. Видео гадюки, ползающей под досками в районе Кетовского округа в поселке Старый Просвет, снял корреспондент URA.RU. «Гадюка была обнаружена на сложенных досках. Вначале она лежала на солнце, свернувшись в клубок, затем при приближении людей ускользнула между досок. Дача находится в районе поселка Старый Просвет. Змеи там водятся традиционно», — передает корреспондент. По его словам, кроме гадюк, можно заметить и ужей, распознающихся по желтой полоске вокруг головы. Новость по теме Какие ядовитые змеи водятся в России, и как оказать первую помощь при укусе. Фото В конце апреля в лесах России начинают просыпаться змеи. Есть среди них и ядовитые. Укус змеи может привести к серьезным проблемам со здоровьем и даже стать летальным, если вовремя не оказать пострадавшему помощь. О том, как вести себя при встрече со змеей, URA.RU сообщало в своем материале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области заметили первых проснувшихся в этом году змей. Видео гадюки, ползающей под досками в районе Кетовского округа в поселке Старый Просвет, снял корреспондент URA.RU. «Гадюка была обнаружена на сложенных досках. Вначале она лежала на солнце, свернувшись в клубок, затем при приближении людей ускользнула между досок. Дача находится в районе поселка Старый Просвет. Змеи там водятся традиционно», — передает корреспондент. По его словам, кроме гадюк, можно заметить и ужей, распознающихся по желтой полоске вокруг головы. В конце апреля в лесах России начинают просыпаться змеи. Есть среди них и ядовитые. Укус змеи может привести к серьезным проблемам со здоровьем и даже стать летальным, если вовремя не оказать пострадавшему помощь. О том, как вести себя при встрече со змеей, URA.RU сообщало в своем материале.