09 мая 2024

В Челябинской области девушка-подросток совратила пятиклассника

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уголовный кодекс. Челябинск, уголовное дело, следственный комитет, приговор, силовики, прокуратура, наказание, преступление, уголовный кодекс, правосудие, суд, ск, ответственность, уголовная ответственность
В отношении девушки подростка возбуждено уголовное дело Фото:

В Челябинской области 16-летняя девушка совратила пятиклассника. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, в настоящее время в отношении девушки возбуждено уголовное дело.

«Девушка познакомилась с 12-летним школьником. В один из дней она привела его к себе домой. Там она совратила его», — рассказал источник.

По данным URA.RU, пара пыталась оставить произошедшее в секрете. Но родственники мальчика узнали все из их переписки. Было написано заявление в правоохранительные органы. В отношении девушки возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Она полностью признала вину.

URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там от комментариев воздержались.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области 16-летняя девушка совратила пятиклассника. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, в настоящее время в отношении девушки возбуждено уголовное дело. «Девушка познакомилась с 12-летним школьником. В один из дней она привела его к себе домой. Там она совратила его», — рассказал источник. По данным URA.RU, пара пыталась оставить произошедшее в секрете. Но родственники мальчика узнали все из их переписки. Было написано заявление в правоохранительные органы. В отношении девушки возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Она полностью признала вину. URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там от комментариев воздержались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...