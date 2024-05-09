В Челябинской области девушка-подросток совратила пятиклассника

В Челябинской области 16-летняя девушка совратила пятиклассника. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, в настоящее время в отношении девушки возбуждено уголовное дело.
«Девушка познакомилась с 12-летним школьником. В один из дней она привела его к себе домой. Там она совратила его», — рассказал источник.
По данным URA.RU, пара пыталась оставить произошедшее в секрете. Но родственники мальчика узнали все из их переписки. Было написано заявление в правоохранительные органы. В отношении девушки возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Она полностью признала вину.
URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там от комментариев воздержались.
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