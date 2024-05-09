09 мая 2024

В Челябинске к родительскому дню запустят автобусы до кладбищ

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексею Текслеру представили новые автобусы. Челябинск, общественный транспорт, городской транспорт, новые автобусы
Автобусы будут курсировать до городских кладбищ с утра до вечера Фото:

В Челябинске к Радонице запустят автобусы до городских кладбищ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии областного центра, транспорт будет ходить 11-го, 12-го и 14 мая с утра до вечера.

«11-го и 12 мая. Градское кладбище: автобус 94, „Чичерина — Градское кладбище“, с 10:00 до 18:00 каждые 15 минут. Преображенское кладбище: автобус 95, „Чичерина — Преображенское кладбище“, с 09:30 до 18:30 каждые 60 минут», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города.

Там отметили, что 14 мая остановка и маршруты транспорта не изменятся. До кладбищ автобусы будут ходить с 9 утра до 19 вечера. Посадка в автобусы будет осуществляться на платформе за трамвайным кольцом.

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В Челябинске к Радонице запустят автобусы до городских кладбищ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии областного центра, транспорт будет ходить 11-го, 12-го и 14 мая с утра до вечера. «11-го и 12 мая. Градское кладбище: автобус 94, „Чичерина — Градское кладбище“, с 10:00 до 18:00 каждые 15 минут. Преображенское кладбище: автобус 95, „Чичерина — Преображенское кладбище“, с 09:30 до 18:30 каждые 60 минут», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города. Там отметили, что 14 мая остановка и маршруты транспорта не изменятся. До кладбищ автобусы будут ходить с 9 утра до 19 вечера. Посадка в автобусы будет осуществляться на платформе за трамвайным кольцом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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