В конце длинных выходных в ХМАО ожидается потепление

Гидрометцентр ХМАО: 11 и 12 мая в Югре наступит потепление

10 мая 2024 в 14:22 Размер текста - 17 +

11 и 12 мая в Югре станет теплее Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В конце праздничных выходных,11 и 12 мая, в Югре ожидается потепление до +17 градусов. Но вместе с тем в регион придут дожди, передают синоптики Гидрометцентра ХМАО. «11 мая днем в большинстве районов небольшие умеренные осадки преимущественно в виде дождя. Ветер юго-западный 7—12 м/с, днем местами порывы 15—18 м/с. Температура воздуха днем 7—12 выше нуля, в северных районах 1—6 градусов. 12 мая днем в большинстве районов небольшие умеренные осадки преимущественно в виде дождя. Температура воздуха ночью составит от 0 до +5 градусов, днем — до +12 градусов», — сообщают синоптики. При этом в северных районах в последний праздничный выходной потеплеет до +2, а в южных до +17. По данным сайта «Яндекс. Погода», в Ханты-Мансийске 11 мая ожидается 5—11 градусов тепла, а 12 мая температура будет колебаться от 2 до 10 градусов тепла. При этом синоптики обещают дождливую погоду. В Нижневартовске прогнозируют выходные без осадков с температурой 10—15 градусов выше нуля. В Сургуте 11 и 12 мая облачно с прояснениями, температура воздуха в субботу поднимется выше 10 градусов, а в воскресенье достигнет +15. Осадков не ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В конце праздничных выходных,11 и 12 мая, в Югре ожидается потепление до +17 градусов. Но вместе с тем в регион придут дожди, передают синоптики Гидрометцентра ХМАО. «11 мая днем в большинстве районов небольшие умеренные осадки преимущественно в виде дождя. Ветер юго-западный 7—12 м/с, днем местами порывы 15—18 м/с. Температура воздуха днем 7—12 выше нуля, в северных районах 1—6 градусов. 12 мая днем в большинстве районов небольшие умеренные осадки преимущественно в виде дождя. Температура воздуха ночью составит от 0 до +5 градусов, днем — до +12 градусов», — сообщают синоптики. При этом в северных районах в последний праздничный выходной потеплеет до +2, а в южных до +17. По данным сайта «Яндекс. Погода», в Ханты-Мансийске 11 мая ожидается 5—11 градусов тепла, а 12 мая температура будет колебаться от 2 до 10 градусов тепла. При этом синоптики обещают дождливую погоду. В Нижневартовске прогнозируют выходные без осадков с температурой 10—15 градусов выше нуля. В Сургуте 11 и 12 мая облачно с прояснениями, температура воздуха в субботу поднимется выше 10 градусов, а в воскресенье достигнет +15. Осадков не ожидается.