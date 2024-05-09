В челябинском лесу полицейские нашли потерявшуюся 75-летнюю женщину

10 мая 2024 в 14:08 Размер текста - 17 +

Полицейские приняли участие в поисках женщины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В лесу между Верхним Уфалеем и Нязепетровском (Челябинская область) полицейские нашли 75-летнюю женщину, которая потерялась, собирая черемшу. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, на месте ей была оказана первая помощь, после ее доставили в больницу. «Лес был поделен среди личного состава на секторы, к поисковой операции подключились силы поисково-спасательной службы из Кыштыма и пожарно-спасательной части МЧС Верхнего Уфалея, а также представители добровольной народной дружины. Полицейские обнаружили следы и вычислили предположительное место нахождения пропавшей горожанки. Совместными усилия пожилая женщина была найдена», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка полиции. Женщина пояснила, что потеряла дорогу в темнеющем лесу. Позвонить родственникам она не смогла, так как телефон разрядился. Ночевать ей пришлось в лесу. Благо, она смогла выйти к лесному домику, в котором смогла спрятаться от непогоды и диких зверей. «В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Семья искренне поблагодарила всех своих спасителей за отзывчивость и оказанную помощь. Руководством ОМВД России по Верхнеуфалейскому городскому округу решается вопрос о поощрении сотрудников полиции, оказавших помощь в поисках женщины», — добавили в пресс-службе ведомства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В лесу между Верхним Уфалеем и Нязепетровском (Челябинская область) полицейские нашли 75-летнюю женщину, которая потерялась, собирая черемшу. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, на месте ей была оказана первая помощь, после ее доставили в больницу. «Лес был поделен среди личного состава на секторы, к поисковой операции подключились силы поисково-спасательной службы из Кыштыма и пожарно-спасательной части МЧС Верхнего Уфалея, а также представители добровольной народной дружины. Полицейские обнаружили следы и вычислили предположительное место нахождения пропавшей горожанки. Совместными усилия пожилая женщина была найдена», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка полиции. Женщина пояснила, что потеряла дорогу в темнеющем лесу. Позвонить родственникам она не смогла, так как телефон разрядился. Ночевать ей пришлось в лесу. Благо, она смогла выйти к лесному домику, в котором смогла спрятаться от непогоды и диких зверей. «В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Семья искренне поблагодарила всех своих спасителей за отзывчивость и оказанную помощь. Руководством ОМВД России по Верхнеуфалейскому городскому округу решается вопрос о поощрении сотрудников полиции, оказавших помощь в поисках женщины», — добавили в пресс-службе ведомства.