09 мая 2024

В районах Тюменской области, откуда ушла большая вода, проводят дезинфекцию

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Паводок, Снт Смородинка. Ишим. Тюмень, половодье, ишим, паводок, наводнение, река, разлив
Вода подтопила несколько населенных пунктов в Казанском районе Фото:
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В Казанском районе Тюменской области, откуда постепенно уходит вода, управление Роспотребнадзора региона провело дезинфекцию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В освобожденных от паводковых вод населенных пунктах Казанского района проведена дезинфекция десяти домовладений», — говорится в сообщении. Также там сообщили, что в пробах воды не было обнаружено опасных для человека вирусов.

Сотрудники Роспотребнадзора контролируют 22 пункта временного размещения в селах, которые находятся в зоне паводка. В частности, проверяют организацию питания для эвакуированных. Также ведомство отчиталось о количестве привитых от гепатита А: более 35 тысяч человек.

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В Казанском районе Тюменской области, откуда постепенно уходит вода, управление Роспотребнадзора региона провело дезинфекцию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В освобожденных от паводковых вод населенных пунктах Казанского района проведена дезинфекция десяти домовладений», — говорится в сообщении. Также там сообщили, что в пробах воды не было обнаружено опасных для человека вирусов. Сотрудники Роспотребнадзора контролируют 22 пункта временного размещения в селах, которые находятся в зоне паводка. В частности, проверяют организацию питания для эвакуированных. Также ведомство отчиталось о количестве привитых от гепатита А: более 35 тысяч человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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