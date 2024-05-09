В районах Тюменской области, откуда ушла большая вода, проводят дезинфекцию

В Казанском районе Тюменской области, откуда постепенно уходит вода, управление Роспотребнадзора региона провело дезинфекцию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В освобожденных от паводковых вод населенных пунктах Казанского района проведена дезинфекция десяти домовладений», — говорится в сообщении. Также там сообщили, что в пробах воды не было обнаружено опасных для человека вирусов.
Сотрудники Роспотребнадзора контролируют 22 пункта временного размещения в селах, которые находятся в зоне паводка. В частности, проверяют организацию питания для эвакуированных. Также ведомство отчиталось о количестве привитых от гепатита А: более 35 тысяч человек.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Казанском районе Тюменской области, откуда постепенно уходит вода, управление Роспотребнадзора региона провело дезинфекцию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В освобожденных от паводковых вод населенных пунктах Казанского района проведена дезинфекция десяти домовладений», — говорится в сообщении. Также там сообщили, что в пробах воды не было обнаружено опасных для человека вирусов. Сотрудники Роспотребнадзора контролируют 22 пункта временного размещения в селах, которые находятся в зоне паводка. В частности, проверяют организацию питания для эвакуированных. Также ведомство отчиталось о количестве привитых от гепатита А: более 35 тысяч человек.