В Перми перенесут окончание отопительного сезона

Отопление в Перми хотят отключить не раньше 20 мая
Власти Перми планируют отложить окончание отопительного сезона. Такое решение связано с неблагоприятной погодой.
«В Перми на неделю планируют перенести завершение отопительного сезона. На фоне аномального похолодания городские власти намерены продлить отопительный сезон до 20 мая», — пишет «Рифей-Пермь» со ссылкой на свои источники.
Ранее власти Перми опубликовали постановление, в котором сказано, что отопительный сезон завершится 13 мая. Документ разослали в ТСЖ и управляющие компании. Но 10 мая синоптики сообщили, что в Пермском крае наблюдается пик похолодания и ожидаются обильные снегопады.
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