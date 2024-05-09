09 мая 2024

В Перми перенесут окончание отопительного сезона

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Клипарт по теме "Отопление". Москва, батарея, кот, тепло, радиатор, отопление, котик
Отопление в Перми хотят отключить не раньше 20 мая Фото:

Власти Перми планируют отложить окончание отопительного сезона. Такое решение связано с неблагоприятной погодой.

«В Перми на неделю планируют перенести завершение отопительного сезона. На фоне аномального похолодания городские власти намерены продлить отопительный сезон до 20 мая», — пишет «Рифей-Пермь» со ссылкой на свои источники.

Ранее власти Перми опубликовали постановление, в котором сказано, что отопительный сезон завершится 13 мая. Документ разослали в ТСЖ и управляющие компании. Но 10 мая синоптики сообщили, что в Пермском крае наблюдается пик похолодания и ожидаются обильные снегопады.

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Власти Перми планируют отложить окончание отопительного сезона. Такое решение связано с неблагоприятной погодой. «В Перми на неделю планируют перенести завершение отопительного сезона. На фоне аномального похолодания городские власти намерены продлить отопительный сезон до 20 мая», — пишет «Рифей-Пермь» со ссылкой на свои источники. Ранее власти Перми опубликовали постановление, в котором сказано, что отопительный сезон завершится 13 мая. Документ разослали в ТСЖ и управляющие компании. Но 10 мая синоптики сообщили, что в Пермском крае наблюдается пик похолодания и ожидаются обильные снегопады.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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