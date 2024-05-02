02 мая 2024

Мэрия готовится отключить пермякам отопление

Отопительный сезон в Перми завершится 13 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Кушвинский городской округ. Свердловская область, Кушва, низкая температура, офис, отопление, замерзшие девушки, холод
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Власти Перми объявили о завершении отопительного сезона в городе. Батареи в квартирах пермяков начнут остывать 13 мая.

«Отопительный сезон в Перми завершится 13 мая 2024 года. Это следует из постановления администрации Перми, разосланном управляющим компаниям и ТСЖ», — пишет «Коммерсант Прикамье».

В Перми начало мая в этом году оказалось холодным. Утром в пятницу шел снег. По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится минимум до середины месяца.

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Власти Перми объявили о завершении отопительного сезона в городе. Батареи в квартирах пермяков начнут остывать 13 мая. «Отопительный сезон в Перми завершится 13 мая 2024 года. Это следует из постановления администрации Перми, разосланном управляющим компаниям и ТСЖ», — пишет «Коммерсант Прикамье». В Перми начало мая в этом году оказалось холодным. Утром в пятницу шел снег. По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится минимум до середины месяца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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