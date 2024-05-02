Мэрия готовится отключить пермякам отопление

Обогреватель пригодится, если погода не исправится
Власти Перми объявили о завершении отопительного сезона в городе. Батареи в квартирах пермяков начнут остывать 13 мая.
«Отопительный сезон в Перми завершится 13 мая 2024 года. Это следует из постановления администрации Перми, разосланном управляющим компаниям и ТСЖ», — пишет «Коммерсант Прикамье».
В Перми начало мая в этом году оказалось холодным. Утром в пятницу шел снег. По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится минимум до середины месяца.
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