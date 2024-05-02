Мэрия готовится отключить пермякам отопление

Отопительный сезон в Перми завершится 13 мая

03 мая 2024 в 11:33 Размер текста - 17 +

Обогреватель пригодится, если погода не исправится Фото: Илья Московец © URA.RU Власти Перми объявили о завершении отопительного сезона в городе. Батареи в квартирах пермяков начнут остывать 13 мая. «Отопительный сезон в Перми завершится 13 мая 2024 года. Это следует из постановления администрации Перми, разосланном управляющим компаниям и ТСЖ», — пишет «Коммерсант Прикамье». В Перми начало мая в этом году оказалось холодным. Утром в пятницу шел снег. По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится минимум до середины месяца. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Перми объявили о завершении отопительного сезона в городе. Батареи в квартирах пермяков начнут остывать 13 мая. «Отопительный сезон в Перми завершится 13 мая 2024 года. Это следует из постановления администрации Перми, разосланном управляющим компаниям и ТСЖ», — пишет «Коммерсант Прикамье». В Перми начало мая в этом году оказалось холодным. Утром в пятницу шел снег. По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится минимум до середины месяца.