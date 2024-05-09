Ямальцев предупредили о штрафах за нарушения в лесах

Прокуратура ЯНАО попросила жителей не нарушать пожарную безопасность

10 мая 2024 в 16:35 Размер текста - 17 +

Жителей ЯНАО ждут штрафы за нарушения правил противопожарного сезона Фото: Сергей Русанов © URA.RU В ЯНАО с 10 мая объявлен пожароопасный сезон, который продлится до 1 октября. Об ответственности за нарушение правил обращения с огнем ямальцев предупредили в окружной прокуратуре. «Постановлением правительства ЯНАО от 6 февраля на территории автономного округа с 10 мая по 1 октября введен пожароопасный сезон. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность для граждан в виде штрафа в размере до 60 тысяч рублей», — сообщила пресс-служба прокуратуры ЯНАО. Если в результате неосторожного обращения с огнем возникнет пожар, то виновник может уже преследоваться по уголовной статье, которая предусматривает санкции вплоть до реального лишения свободы. При этом с нарушителя будет взыскана компенсация за ущерб, причиненный природе. Ранее URA.RU рассказало о правилах, которые необходимо соблюдать в лесу во время пожароопасного сезона. Эти требования могут быть ужесточены во время особого противопожарного режима. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ЯНАО с 10 мая объявлен пожароопасный сезон, который продлится до 1 октября. Об ответственности за нарушение правил обращения с огнем ямальцев предупредили в окружной прокуратуре. «Постановлением правительства ЯНАО от 6 февраля на территории автономного округа с 10 мая по 1 октября введен пожароопасный сезон. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность для граждан в виде штрафа в размере до 60 тысяч рублей», — сообщила пресс-служба прокуратуры ЯНАО. Если в результате неосторожного обращения с огнем возникнет пожар, то виновник может уже преследоваться по уголовной статье, которая предусматривает санкции вплоть до реального лишения свободы. При этом с нарушителя будет взыскана компенсация за ущерб, причиненный природе. Ранее URA.RU рассказало о правилах, которые необходимо соблюдать в лесу во время пожароопасного сезона. Эти требования могут быть ужесточены во время особого противопожарного режима.