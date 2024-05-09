09 мая 2024
08 мая 2024

Ямальцев предупредили о штрафах за нарушения в лесах

Прокуратура ЯНАО попросила жителей не нарушать пожарную безопасность
© Служба новостей «URA.RU»
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мыс Стрелка. Пермь, отдых на природе, выживание в лесу, руки у костра
Жителей ЯНАО ждут штрафы за нарушения правил противопожарного сезона Фото:

В ЯНАО с 10 мая объявлен пожароопасный сезон, который продлится до 1 октября. Об ответственности за нарушение правил обращения с огнем ямальцев предупредили в окружной прокуратуре.

«Постановлением правительства ЯНАО от 6 февраля на территории автономного округа с 10 мая по 1 октября введен пожароопасный сезон. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность для граждан в виде штрафа в размере до 60 тысяч рублей», — сообщила пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Если в результате неосторожного обращения с огнем возникнет пожар, то виновник может уже преследоваться по уголовной статье, которая предусматривает санкции вплоть до реального лишения свободы. При этом с нарушителя будет взыскана компенсация за ущерб, причиненный природе.

Ранее URA.RU рассказало о правилах, которые необходимо соблюдать в лесу во время пожароопасного сезона. Эти требования могут быть ужесточены во время особого противопожарного режима.

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В ЯНАО с 10 мая объявлен пожароопасный сезон, который продлится до 1 октября. Об ответственности за нарушение правил обращения с огнем ямальцев предупредили в окружной прокуратуре. «Постановлением правительства ЯНАО от 6 февраля на территории автономного округа с 10 мая по 1 октября введен пожароопасный сезон. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность для граждан в виде штрафа в размере до 60 тысяч рублей», — сообщила пресс-служба прокуратуры ЯНАО. Если в результате неосторожного обращения с огнем возникнет пожар, то виновник может уже преследоваться по уголовной статье, которая предусматривает санкции вплоть до реального лишения свободы. При этом с нарушителя будет взыскана компенсация за ущерб, причиненный природе. Ранее URA.RU рассказало о правилах, которые необходимо соблюдать в лесу во время пожароопасного сезона. Эти требования могут быть ужесточены во время особого противопожарного режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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