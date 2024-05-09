09 мая 2024

В Тюмени объявлено штормовое предупреждение

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Непогода. Тюмень, рекламный щит, сильный ветер
Ветер будет доходить до 20 метров в секунду Фото:

В Тюменской области 11 мая ожидается опасная погода — ветер с порывами до 20 метров в секунду. Об этом сообщает региональное МЧС.

«Днем, 11 мая 2024 года, местами по югу Тюменской области ожидаются неблагоприятные погодные явления: сильный ветер с порывами до 20 м/с», — говорится в сообщении. Максимальная температура воздуха днем составит 13 градусов тепла.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмень на неделю придут дожди. Осадки начнутся 12 мая.

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В Тюменской области 11 мая ожидается опасная погода — ветер с порывами до 20 метров в секунду. Об этом сообщает региональное МЧС. «Днем, 11 мая 2024 года, местами по югу Тюменской области ожидаются неблагоприятные погодные явления: сильный ветер с порывами до 20 м/с», — говорится в сообщении. Максимальная температура воздуха днем составит 13 градусов тепла. Ранее агентство писало о том, что в Тюмень на неделю придут дожди. Осадки начнутся 12 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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