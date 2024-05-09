В Тюмени объявлено штормовое предупреждение

Ветер будет доходить до 20 метров в секунду
В Тюменской области 11 мая ожидается опасная погода — ветер с порывами до 20 метров в секунду. Об этом сообщает региональное МЧС.
«Днем, 11 мая 2024 года, местами по югу Тюменской области ожидаются неблагоприятные погодные явления: сильный ветер с порывами до 20 м/с», — говорится в сообщении. Максимальная температура воздуха днем составит 13 градусов тепла.
Ранее агентство писало о том, что в Тюмень на неделю придут дожди. Осадки начнутся 12 мая.
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