Четыре из пяти фракций в Госдуме поддержали Мишустина

10 мая 2024 в 16:50 Размер текста - 17 +

Мишустин встретился со всеми фракциями Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Смена правительства в России-2024 По итогам встреч партий с кандидатом на пост премьер-министра Михаилом Мишустиным от поддержки воздержалась только партия КПРФ. Об этом заявил руководитель фракции Геннадий Зюганов. «Пока наша фракция воздержится», — сказал Зюганов в эфире телеканала «Россия 24». Информация представлена на сайте Госдумы. По его словам, парламентарии подготовили свои предложения, которые уже предали Мишустину. Депутаты КПРФ отметили вложенные усилия Михаила Мишустина по развитию промышленности, сельского хозяйства и социально значимых направлений. Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий поздравил Мишустина с вынесением его кандидатуры на пост главы правительства. В рамках встречи они договорились о дальнейшем взаимодействии фракции с правительством. Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев отметил, что правительство справилось с теми задачами, которые ставил президент Владимир Путин. «Достаточно успешно справилась с теми вызовами, которые 3-4 года были у правительства страны. Поэтому, конечно, продолжать работу правительства под руководством Мишустина — это очень хорошее, понятное нам предложение президента в новую эпоху», — заключил руководитель фракции. Парламентарий «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что фракция намерена продолжить работу с Михаилом Мишутиным. «Фракция приняла решение поддержать кандидатуру Михаила Владимировича Мишустина на пост Председателя Правительства», — сообщил он. Миронов добавил, что перед новым правительством стоят большие задачи в части развития поддержки молодых семей. «Я надеюсь, что новое правительство активно подключится, и мы получим дополнительный механизм получения жилья, прежде всего молодыми семьями». Партия «Единая Россия» выразила единогласную поддержку кандидатуры Михаила Мишутина на пост премьера. «Сложилось конструктивное взаимодействие. Мы вместе работали над реализацией положений народной программы, с которой единая Россия шла на выборы депутатов государственной думы восьмого созыва. В 2021 году мы вместе реализовывали целый набор партийных проектов…», — доложил секретарь Генерального совета ЕР Андрей Турчак. Напомним, что Госдума впервые выбирает кандидата на должность премьер-министра в соответствии с Конституцией Российской Федерации. Согласно законодательству, кандидат был выдвинут президентом, а вот согласовать премьера предстоит именно членам нижней палаты Федерального Собрания Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По итогам встреч партий с кандидатом на пост премьер-министра Михаилом Мишустиным от поддержки воздержалась только партия КПРФ. Об этом заявил руководитель фракции Геннадий Зюганов. «Пока наша фракция воздержится», — сказал Зюганов в эфире телеканала «Россия 24». Информация представлена на сайте Госдумы. По его словам, парламентарии подготовили свои предложения, которые уже предали Мишустину. Депутаты КПРФ отметили вложенные усилия Михаила Мишустина по развитию промышленности, сельского хозяйства и социально значимых направлений. Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий поздравил Мишустина с вынесением его кандидатуры на пост главы правительства. В рамках встречи они договорились о дальнейшем взаимодействии фракции с правительством. Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев отметил, что правительство справилось с теми задачами, которые ставил президент Владимир Путин. «Достаточно успешно справилась с теми вызовами, которые 3-4 года были у правительства страны. Поэтому, конечно, продолжать работу правительства под руководством Мишустина — это очень хорошее, понятное нам предложение президента в новую эпоху», — заключил руководитель фракции. Парламентарий «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что фракция намерена продолжить работу с Михаилом Мишутиным. «Фракция приняла решение поддержать кандидатуру Михаила Владимировича Мишустина на пост Председателя Правительства», — сообщил он. Миронов добавил, что перед новым правительством стоят большие задачи в части развития поддержки молодых семей. «Я надеюсь, что новое правительство активно подключится, и мы получим дополнительный механизм получения жилья, прежде всего молодыми семьями». Партия «Единая Россия» выразила единогласную поддержку кандидатуры Михаила Мишутина на пост премьера. «Сложилось конструктивное взаимодействие. Мы вместе работали над реализацией положений народной программы, с которой единая Россия шла на выборы депутатов государственной думы восьмого созыва. В 2021 году мы вместе реализовывали целый набор партийных проектов…», — доложил секретарь Генерального совета ЕР Андрей Турчак. Напомним, что Госдума впервые выбирает кандидата на должность премьер-министра в соответствии с Конституцией Российской Федерации. Согласно законодательству, кандидат был выдвинут президентом, а вот согласовать премьера предстоит именно членам нижней палаты Федерального Собрания