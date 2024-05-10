Заведено два дела после падения автобуса с людьми в Мойку

После падения автобуса в Мойку возбуждено дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности
новость из сюжетаАвтобус упал в реку Мойку после ДТП на Поцелуевом мосту в Питере
После падения автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге заведи два уголовных дела. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД и ГСУ СК РФ.
«Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения», — говорится в сообщении МВД. Кроме того, возбуждено дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности,
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в реку Мойку упал автобус с пассажирами. В результате есть пострадавшие. В настоящий момент известно о четырех погибших.
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