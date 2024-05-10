Заведено два дела после падения автобуса с людьми в Мойку

10 мая 2024 в 16:59 Размер текста - 17 +

После падения автобуса в Мойку возбуждено дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Автобус упал в реку Мойку после ДТП на Поцелуевом мосту в Питере После падения автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге заведи два уголовных дела. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД и ГСУ СК РФ. «Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения», — говорится в сообщении МВД. Кроме того, возбуждено дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, рассказали в telegram-канале ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу. Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в реку Мойку упал автобус с пассажирами. В результате есть пострадавшие. В настоящий момент известно о четырех погибших. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После падения автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге заведи два уголовных дела. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД и ГСУ СК РФ. «Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения», — говорится в сообщении МВД. Кроме того, возбуждено дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, рассказали в telegram-канале ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу. Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в реку Мойку упал автобус с пассажирами. В результате есть пострадавшие. В настоящий момент известно о четырех погибших.