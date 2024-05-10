Заведено два дела после падения автобуса с людьми в Мойку

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Виды Москвы, следственный комитет россии, служебная машина
После падения автобуса в Мойку возбуждено дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности Фото:
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Автобус упал в реку Мойку после ДТП на Поцелуевом мосту в Питере

После падения автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге заведи два уголовных дела. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД и ГСУ СК РФ.

«Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения», — говорится в сообщении МВД. Кроме того, возбуждено дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, рассказали в telegram-канале ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в реку Мойку упал автобус с пассажирами. В результате есть пострадавшие. В настоящий момент известно о четырех погибших.

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После падения автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге заведи два уголовных дела. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД и ГСУ СК РФ. «Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения», — говорится в сообщении МВД. Кроме того, возбуждено дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, рассказали в telegram-канале ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу. Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в реку Мойку упал автобус с пассажирами. В результате есть пострадавшие. В настоящий момент известно о четырех погибших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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