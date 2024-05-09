Сколько на руки получит челябинец, выигравший более 607 млн рублей в лотерею

10 мая 2024 в 17:48 Размер текста - 17 +

Челябинец получит более полумиллиарда рублей в качестве приза лотереи Фото: Алексей Гущин © URA.RU В пресс-службе «Столото» URA.RU рассказали, сколько денег на руки получит челябинец, выигравший более 607 млн рублей в лотерею. По их словам, сумма выигрыша будет равна чуть более 516 млн рублей. «В данном случае налог составляет: 90 954 905 рублей. Победитель получит: 516 077 793 рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото». Там напомнили, что в РФ выигрыш в лотерею является доходом физических лиц, поэтому победители платят подоходный налог (НДФЛ), как с зарплаты. В случае выигрыша более 5 млн рублей — этот налог равняется 15%. С меньших сумм он стандартный — 13%. Государству его заплатит распространитель лотерей. Победитель же получает выигрыш уже после всех полагающихся по закону вычетов. Челябинец выиграл в лотерею «4 из 20», купив всего один билет. В лотерейном центре уже ждут счастливчика, чтобы узнать его историю. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В пресс-службе «Столото» URA.RU рассказали, сколько денег на руки получит челябинец, выигравший более 607 млн рублей в лотерею. По их словам, сумма выигрыша будет равна чуть более 516 млн рублей. «В данном случае налог составляет: 90 954 905 рублей. Победитель получит: 516 077 793 рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото». Там напомнили, что в РФ выигрыш в лотерею является доходом физических лиц, поэтому победители платят подоходный налог (НДФЛ), как с зарплаты. В случае выигрыша более 5 млн рублей — этот налог равняется 15%. С меньших сумм он стандартный — 13%. Государству его заплатит распространитель лотерей. Победитель же получает выигрыш уже после всех полагающихся по закону вычетов. Челябинец выиграл в лотерею «4 из 20», купив всего один билет. В лотерейном центре уже ждут счастливчика, чтобы узнать его историю.