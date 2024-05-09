09 мая 2024

Сколько на руки получит челябинец, выигравший более 607 млн рублей в лотерею

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь , денежные купюры, деньги, пять тысяч
Челябинец получит более полумиллиарда рублей в качестве приза лотереи Фото:

В пресс-службе «Столото» URA.RU рассказали, сколько денег на руки получит челябинец, выигравший более 607 млн рублей в лотерею. По их словам, сумма выигрыша будет равна чуть более 516 млн рублей.

«В данном случае налог составляет: 90 954 905 рублей. Победитель получит: 516 077 793 рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото».

Там напомнили, что в РФ выигрыш в лотерею является доходом физических лиц, поэтому победители платят подоходный налог (НДФЛ), как с зарплаты. В случае выигрыша более 5 млн рублей — этот налог равняется 15%. С меньших сумм он стандартный — 13%. Государству его заплатит распространитель лотерей. Победитель же получает выигрыш уже после всех полагающихся по закону вычетов.

Челябинец выиграл в лотерею «4 из 20», купив всего один билет. В лотерейном центре уже ждут счастливчика, чтобы узнать его историю.

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В пресс-службе «Столото» URA.RU рассказали, сколько денег на руки получит челябинец, выигравший более 607 млн рублей в лотерею. По их словам, сумма выигрыша будет равна чуть более 516 млн рублей. «В данном случае налог составляет: 90 954 905 рублей. Победитель получит: 516 077 793 рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото». Там напомнили, что в РФ выигрыш в лотерею является доходом физических лиц, поэтому победители платят подоходный налог (НДФЛ), как с зарплаты. В случае выигрыша более 5 млн рублей — этот налог равняется 15%. С меньших сумм он стандартный — 13%. Государству его заплатит распространитель лотерей. Победитель же получает выигрыш уже после всех полагающихся по закону вычетов. Челябинец выиграл в лотерею «4 из 20», купив всего один билет. В лотерейном центре уже ждут счастливчика, чтобы узнать его историю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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