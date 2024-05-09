На Ямале в выходные резко потеплеет до 10 градусов

В ЯНАО ожидается потепление до 10 градусов — теплая погода ожидается в Ноябрьске, Пуровском и Надымском районах. Оттепель будет сопровождаться сильным юго-восточным ветром с порывами до 15 метров в секунду, сообщает окружное ГУ МЧС.
«По данным синоптиков, 11 мая на территории ЯНАО прогнозируется неблагоприятное погодное явление. Температура ночью — 7…3, днем — 1…9. Местами небольшие, по северо-востоку умеренные осадки», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС Ямала в официальном telegram-канале.
По данным специалистов сервиса погоды Gismeteo, 11 мая в Надыме ожидается днем до 6 градусов, в Тарко-Сале до 8 градусов, в Ноябрьске и Губкинском до 7 градусов, в этих городах небо будет солнечным. В Салехарде и Лабытнанги ночью от -8, а днем потеплеет до 3 градусов, в Новом Уренгое от -3 до 3.
В воскресенье, 12 мая, погода начнет портиться: температура немного упадет, на небе появятся тучи. В большинстве районов Ямала пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега.
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В ЯНАО ожидается потепление до 10 градусов — теплая погода ожидается в Ноябрьске, Пуровском и Надымском районах. Оттепель будет сопровождаться сильным юго-восточным ветром с порывами до 15 метров в секунду, сообщает окружное ГУ МЧС. «По данным синоптиков, 11 мая на территории ЯНАО прогнозируется неблагоприятное погодное явление. Температура ночью — 7…3, днем — 1…9. Местами небольшие, по северо-востоку умеренные осадки», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС Ямала в официальном telegram-канале. По данным специалистов сервиса погоды Gismeteo, 11 мая в Надыме ожидается днем до 6 градусов, в Тарко-Сале до 8 градусов, в Ноябрьске и Губкинском до 7 градусов, в этих городах небо будет солнечным. В Салехарде и Лабытнанги ночью от -8, а днем потеплеет до 3 градусов, в Новом Уренгое от -3 до 3. В воскресенье, 12 мая, погода начнет портиться: температура немного упадет, на небе появятся тучи. В большинстве районов Ямала пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега.