09 мая 2024
08 мая 2024

На Ямале в выходные резко потеплеет до 10 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Новоянгелька. (Агаповский район). Челябинская область, зима, солнце, закат, вечер, степь
В ЯНАО потеплеет до 10 градусов, но ветра пока не утихнут Фото:

В ЯНАО ожидается потепление до 10 градусов — теплая погода ожидается в Ноябрьске, Пуровском и Надымском районах. Оттепель будет сопровождаться сильным юго-восточным ветром с порывами до 15 метров в секунду, сообщает окружное ГУ МЧС.

«По данным синоптиков, 11 мая на территории ЯНАО прогнозируется неблагоприятное погодное явление. Температура ночью — 7…3, днем — 1…9. Местами небольшие, по северо-востоку умеренные осадки», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС Ямала в официальном telegram-канале.

По данным специалистов сервиса погоды Gismeteo, 11 мая в Надыме ожидается днем до 6 градусов, в Тарко-Сале до 8 градусов, в Ноябрьске и Губкинском до 7 градусов, в этих городах небо будет солнечным. В Салехарде и Лабытнанги ночью от -8, а днем потеплеет до 3 градусов, в Новом Уренгое от -3 до 3.

В воскресенье, 12 мая, погода начнет портиться: температура немного упадет, на небе появятся тучи. В большинстве районов Ямала пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега.

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В ЯНАО ожидается потепление до 10 градусов — теплая погода ожидается в Ноябрьске, Пуровском и Надымском районах. Оттепель будет сопровождаться сильным юго-восточным ветром с порывами до 15 метров в секунду, сообщает окружное ГУ МЧС. «По данным синоптиков, 11 мая на территории ЯНАО прогнозируется неблагоприятное погодное явление. Температура ночью — 7…3, днем — 1…9. Местами небольшие, по северо-востоку умеренные осадки», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС Ямала в официальном telegram-канале. По данным специалистов сервиса погоды Gismeteo, 11 мая в Надыме ожидается днем до 6 градусов, в Тарко-Сале до 8 градусов, в Ноябрьске и Губкинском до 7 градусов, в этих городах небо будет солнечным. В Салехарде и Лабытнанги ночью от -8, а днем потеплеет до 3 градусов, в Новом Уренгое от -3 до 3. В воскресенье, 12 мая, погода начнет портиться: температура немного упадет, на небе появятся тучи. В большинстве районов Ямала пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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