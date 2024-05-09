09 мая 2024

Юных самбистов из Нижнего Тагила привезли в уникальный музей, выполняя обещание. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка музея Крылья Победы к открытию. Верхняя Пышма, манекен, музей военной авиации, история второй мировой войны, история великой отечественной войны, музей угмк
Музей «Крылья победы» расположен в большом музейном комплексе в Верхней Пышме Фото:

В музейный комплекс в Верхней Пышме (Свердловская область), где находится уникальная коллекция военной и гражданской исторической техники, привезли юных самбистов из Нижнего Тагила. Как сообщил в своем telegram-канале депутат Алексей Свалов, он обещал спортсменам экскурсию еще в прошлом году, когда ребята участвовали в Эстафете Победы.

«Я и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев организовали экскурсию в Музейный комплекс Верхней Пышмы для воспитанников клуба самбо „Вымпел“ спортшколы „Тагилстрой“. В 2023 году ребята участвовали в Эстафете Победы. Тогда я дал обещание встретиться с ними в 79-ю годовщину Победы в Верхней Пышме, где расположен один из самых больших в России Музейный комплекс военной и гражданской техники», — рассказал Свалов.

Вместе с 80-ю спортсменами приехали и их родители, а также тренер Николай Пляшкун. Им также провели экскурсию по Музею авиации «Крылья Победы». Участники остались под впечатлением, и, заявил депутат, такие встречи станут постоянными.

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В музейный комплекс в Верхней Пышме (Свердловская область), где находится уникальная коллекция военной и гражданской исторической техники, привезли юных самбистов из Нижнего Тагила. Как сообщил в своем telegram-канале депутат Алексей Свалов, он обещал спортсменам экскурсию еще в прошлом году, когда ребята участвовали в Эстафете Победы. «Я и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев организовали экскурсию в Музейный комплекс Верхней Пышмы для воспитанников клуба самбо „Вымпел“ спортшколы „Тагилстрой“. В 2023 году ребята участвовали в Эстафете Победы. Тогда я дал обещание встретиться с ними в 79-ю годовщину Победы в Верхней Пышме, где расположен один из самых больших в России Музейный комплекс военной и гражданской техники», — рассказал Свалов. Вместе с 80-ю спортсменами приехали и их родители, а также тренер Николай Пляшкун. Им также провели экскурсию по Музею авиации «Крылья Победы». Участники остались под впечатлением, и, заявил депутат, такие встречи станут постоянными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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