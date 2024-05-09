В музейный комплекс в Верхней Пышме (Свердловская область), где находится уникальная коллекция военной и гражданской исторической техники, привезли юных самбистов из Нижнего Тагила. Как сообщил в своем telegram-канале депутат Алексей Свалов, он обещал спортсменам экскурсию еще в прошлом году, когда ребята участвовали в Эстафете Победы.
«Я и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев организовали экскурсию в Музейный комплекс Верхней Пышмы для воспитанников клуба самбо „Вымпел“ спортшколы „Тагилстрой“. В 2023 году ребята участвовали в Эстафете Победы. Тогда я дал обещание встретиться с ними в 79-ю годовщину Победы в Верхней Пышме, где расположен один из самых больших в России Музейный комплекс военной и гражданской техники», — рассказал Свалов.
Вместе с 80-ю спортсменами приехали и их родители, а также тренер Николай Пляшкун. Им также провели экскурсию по Музею авиации «Крылья Победы». Участники остались под впечатлением, и, заявил депутат, такие встречи станут постоянными.
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