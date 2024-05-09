09 мая 2024

Полицейские Салехарда сутки искали подростка, совершившего угон и два ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, колесо, ржавчина, волга, автомобиль
В Салехарде подросток угнал «Волгу» и совершил на ней два ДТП Фото:

В Салехарде (ЯНАО) 14-летний подросток угнал «Волгу» и за время поездки на автомобиле совершил два ДТП, после чего скрылся. Спустя сутки его нашли сотрудники полиции, сообщает пресс-служба окружного УМВД.

«Неизвестный гражданин свободным доступом неправомерно завладел автомобилем марки „ГАЗ-3110“, стоявшим во дворе, совершил два ДТП, оставил транспортное средство на проезжей части и скрылся. В течение суток сотрудниками полиции был установлен и задержан 14-летний подросток, который совершил угон автомобиля», — сообщает пресс-служба УМВД по ЯНАО в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Происшествие произошло 4 мая, в настоящее время в отношении ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Полицейские отметили, что в момент совершения преступления «Волга» находилась на стоянке с незапертыми дверями, а ключи находились в замке зажигания.

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В Салехарде (ЯНАО) 14-летний подросток угнал «Волгу» и за время поездки на автомобиле совершил два ДТП, после чего скрылся. Спустя сутки его нашли сотрудники полиции, сообщает пресс-служба окружного УМВД. «Неизвестный гражданин свободным доступом неправомерно завладел автомобилем марки „ГАЗ-3110“, стоявшим во дворе, совершил два ДТП, оставил транспортное средство на проезжей части и скрылся. В течение суток сотрудниками полиции был установлен и задержан 14-летний подросток, который совершил угон автомобиля», — сообщает пресс-служба УМВД по ЯНАО в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Происшествие произошло 4 мая, в настоящее время в отношении ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Полицейские отметили, что в момент совершения преступления «Волга» находилась на стоянке с незапертыми дверями, а ключи находились в замке зажигания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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