09 мая 2024

В частном секторе Екатеринбурга пожар. Видео

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Пожар в торговом павильоне. Пермь, автомобили мчс, пожарные автомобили, место пожара, кожгалантерея
Площадь возгорания составляет 300 кв. м. (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в частном секторе на улице Проезжая пожар, загорелись надворные постройки. Об этом сообщают очевидцы.

«В 22:28 на пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступило сообщение о пожаре в районе ул. Проезжая. По поступившей информации произошло возгорание надворных построек на площади 300 кв. м. К месту происшествия прибыли пять единиц спецтехники и 16 человек личного состава», — рассказали в МЧС. Видео пожара опубликовал telegram-канал «Бандитский центр».

По предварительным данным, информации о пострадавших не поступало. Причины возникновения пожара и обстоятельства происшествия устанавливаются. Пожарные продолжают работу по локализации и тушению огня.

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В Екатеринбурге в частном секторе на улице Проезжая пожар, загорелись надворные постройки. Об этом сообщают очевидцы. «В 22:28 на пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступило сообщение о пожаре в районе ул. Проезжая. По поступившей информации произошло возгорание надворных построек на площади 300 кв. м. К месту происшествия прибыли пять единиц спецтехники и 16 человек личного состава», — рассказали в МЧС. Видео пожара опубликовал telegram-канал «Бандитский центр». По предварительным данным, информации о пострадавших не поступало. Причины возникновения пожара и обстоятельства происшествия устанавливаются. Пожарные продолжают работу по локализации и тушению огня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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