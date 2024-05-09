В Екатеринбурге в частном секторе на улице Проезжая пожар, загорелись надворные постройки. Об этом сообщают очевидцы.
«В 22:28 на пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступило сообщение о пожаре в районе ул. Проезжая. По поступившей информации произошло возгорание надворных построек на площади 300 кв. м. К месту происшествия прибыли пять единиц спецтехники и 16 человек личного состава», — рассказали в МЧС. Видео пожара опубликовал telegram-канал «Бандитский центр».
По предварительным данным, информации о пострадавших не поступало. Причины возникновения пожара и обстоятельства происшествия устанавливаются. Пожарные продолжают работу по локализации и тушению огня.
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