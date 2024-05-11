Свердловские чиновники поедут в Китай удивлять мороженым, консервами и супами быстрого приготовления

Свердловские производители представят свою продукцию в Китае

Одним из участников выставки станет «Синара-Транспортные Машины» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Свердловские чиновники отправятся в Китай на Восьмую Российско-Китайскую выставку ЭКСПО-2024 в Харбине с 17 по 21 мая, чтобы удивить местных потребителей мороженым, консервами, супами быстрого приготовления и многим другим. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области (ДИП).

«В этом году восемь уральских компаний представят как уже популярные в Китае позиции, в том числе 45 видов мороженого. А также новинки, например, консервы и супы быстрого приготовления», — говорится в telegram-канале ДИП-а «Свердловский пул».

Среди участников выставки также будут крупнейшие свердловские производители, включая «Синара-Транспортные Машины», «НПК ВИП», экосистему «Космос», «Сима-ленд», «Вега», «A1 AGRO GROUP», Ирбитский молочный завод, «Хладокомбинат №3», «Свинокомплекс Уральский», птицефабрика «Рефтинская» и производитель каш быстрого приготовления «Беркана».