В Курской области нашли два воздушных шара ВСУ с ящиками для взрывчатки

10 мая 2024 в 23:42 Размер текста - 17 +

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Курской области обнаружили два воздушных шара с ящиками, в которых, предположительно, находилась взрывчатка. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. «В Рыльском районе обнаружены два воздушных шара с деревянными ящиками, в которых, предположительно, находилась взрывчатка», — написал Старовойт в telegram-канале. По его словам, ящики уничтожили саперы Минобороны РФ. Также вблизи деревни Сухая обнаружен и уничтожен беспилотник. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курской области обнаружили два воздушных шара с ящиками, в которых, предположительно, находилась взрывчатка. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. «В Рыльском районе обнаружены два воздушных шара с деревянными ящиками, в которых, предположительно, находилась взрывчатка», — написал Старовойт в telegram-канале. По его словам, ящики уничтожили саперы Минобороны РФ. Также вблизи деревни Сухая обнаружен и уничтожен беспилотник.