В Курской области нашли два воздушных шара ВСУ с ящиками для взрывчатки

новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Курской области обнаружили два воздушных шара с ящиками, в которых, предположительно, находилась взрывчатка. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
«В Рыльском районе обнаружены два воздушных шара с деревянными ящиками, в которых, предположительно, находилась взрывчатка», — написал Старовойт в telegram-канале. По его словам, ящики уничтожили саперы Минобороны РФ. Также вблизи деревни Сухая обнаружен и уничтожен беспилотник.
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