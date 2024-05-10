В Курской области нашли два воздушных шара ВСУ с ящиками для взрывчатки

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новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Курской области обнаружили два воздушных шара с ящиками, в которых, предположительно, находилась взрывчатка. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

«В Рыльском районе обнаружены два воздушных шара с деревянными ящиками, в которых, предположительно, находилась взрывчатка», — написал Старовойт в telegram-канале. По его словам, ящики уничтожили саперы Минобороны РФ. Также вблизи деревни Сухая обнаружен и уничтожен беспилотник.

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В Курской области обнаружили два воздушных шара с ящиками, в которых, предположительно, находилась взрывчатка. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. «В Рыльском районе обнаружены два воздушных шара с деревянными ящиками, в которых, предположительно, находилась взрывчатка», — написал Старовойт в telegram-канале. По его словам, ящики уничтожили саперы Минобороны РФ. Также вблизи деревни Сухая обнаружен и уничтожен беспилотник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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