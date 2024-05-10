«Ведомости» назвали кандидата в министры спорта

«Ведомости»: кандидатом в министры спорта стал Михаил Дегтярев

11 мая 2024 в 01:28 Размер текста - 17 +

Сейчас Минспорта России возглавляет Олег Матыцин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Скорее всего, в составе правительства РФ новым министром спорта станет губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Об этом сообщили источники из политэлиты страны, знакомые с кадровой ротацией. Сейчас ведомством на правах и. о. руководит Олег Матыцин. «В качестве кандидата на пост министра спорта рассматривается экс-депутат Госдумы от ЛДПР, член высшего совета партии, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев», — передают собеседники «Ведомостей». В отрытых источниках указано, что Дегтярев является мастером спорта по фехтованию. Он причастен к работе министерства, в VII созыве руководил профильным комитетом, является членом попечительского совета Федерации хоккея России. После прошедшей инаугурации президента РФ правительство страны ушло в отставку, напоминает телеканал 360 . Процесс формирования нового кабмина начался 10 мая с рассмотрения на должность премьер-министра Михаила Мишустина, которого переназначили на новый срок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Скорее всего, в составе правительства РФ новым министром спорта станет губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Об этом сообщили источники из политэлиты страны, знакомые с кадровой ротацией. Сейчас ведомством на правах и. о. руководит Олег Матыцин. «В качестве кандидата на пост министра спорта рассматривается экс-депутат Госдумы от ЛДПР, член высшего совета партии, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев», — передают собеседники «Ведомостей». В отрытых источниках указано, что Дегтярев является мастером спорта по фехтованию. Он причастен к работе министерства, в VII созыве руководил профильным комитетом, является членом попечительского совета Федерации хоккея России. После прошедшей инаугурации президента РФ правительство страны ушло в отставку, напоминает телеканал 360. Процесс формирования нового кабмина начался 10 мая с рассмотрения на должность премьер-министра Михаила Мишустина, которого переназначили на новый срок.