10 мая 2024

«Ведомости» назвали кандидата в министры спорта

«Ведомости»: кандидатом в министры спорта стал Михаил Дегтярев
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сейчас Минспорта России возглавляет Олег Матыцин
Сейчас Минспорта России возглавляет Олег Матыцин Фото:

Скорее всего, в составе правительства РФ новым министром спорта станет губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Об этом сообщили источники из политэлиты страны, знакомые с кадровой ротацией. Сейчас ведомством на правах и. о. руководит Олег Матыцин.

«В качестве кандидата на пост министра спорта рассматривается экс-депутат Госдумы от ЛДПР, член высшего совета партии, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев», — передают собеседники «Ведомостей». В отрытых источниках указано, что Дегтярев является мастером спорта по фехтованию. Он причастен к работе министерства, в VII созыве руководил профильным комитетом, является членом попечительского совета Федерации хоккея России.

После прошедшей инаугурации президента РФ правительство страны ушло в отставку, напоминает телеканал 360. Процесс формирования нового кабмина начался 10 мая с рассмотрения на должность премьер-министра Михаила Мишустина, которого переназначили на новый срок.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Скорее всего, в составе правительства РФ новым министром спорта станет губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Об этом сообщили источники из политэлиты страны, знакомые с кадровой ротацией. Сейчас ведомством на правах и. о. руководит Олег Матыцин. «В качестве кандидата на пост министра спорта рассматривается экс-депутат Госдумы от ЛДПР, член высшего совета партии, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев», — передают собеседники «Ведомостей». В отрытых источниках указано, что Дегтярев является мастером спорта по фехтованию. Он причастен к работе министерства, в VII созыве руководил профильным комитетом, является членом попечительского совета Федерации хоккея России. После прошедшей инаугурации президента РФ правительство страны ушло в отставку, напоминает телеканал 360. Процесс формирования нового кабмина начался 10 мая с рассмотрения на должность премьер-министра Михаила Мишустина, которого переназначили на новый срок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...