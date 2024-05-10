Путин переназначил Мишустина премьер-министром России

Михаил Мишустин станет премьер-министром России
новость из сюжетаСмена правительства в России-2024
Михаил Мишустин утвержден на пост премьер-министра страны. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
«Назначить Мишустина председателем правительства РФ», — говорится в тексте указа. Его опубликовала пресс-служба президента.
10 мая Госдума утвердила Михаила Мишустина председателем правительства РФ. URA.RU приводило всю информацию, известную о политике.
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