Путин переназначил Мишустина премьер-министром России

10 мая 2024 в 20:16 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин станет премьер-министром России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Смена правительства в России-2024 Михаил Мишустин утвержден на пост премьер-министра страны. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. «Назначить Мишустина председателем правительства РФ», — говорится в тексте указа. Его опубликовала пресс-служба президента. 10 мая Госдума утвердила Михаила Мишустина председателем правительства РФ. URA.RU приводило всю информацию, известную о политике. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Михаил Мишустин утвержден на пост премьер-министра страны. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. «Назначить Мишустина председателем правительства РФ», — говорится в тексте указа. Его опубликовала пресс-служба президента. 10 мая Госдума утвердила Михаила Мишустина председателем правительства РФ. URA.RU приводило всю информацию, известную о политике.