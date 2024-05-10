Путин переназначил Мишустина премьер-министром России

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Представление кандидатуры Михаила Мишустина на должность премьер-министра России в Государственной Думе РФ. Москва, мишустин михаил
Михаил Мишустин станет премьер-министром России Фото:
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Смена правительства в России-2024

Михаил Мишустин утвержден на пост премьер-министра страны. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«Назначить Мишустина председателем правительства РФ», — говорится в тексте указа. Его опубликовала пресс-служба президента.

10 мая Госдума утвердила Михаила Мишустина председателем правительства РФ. URA.RU приводило всю информацию, известную о политике.

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Михаил Мишустин утвержден на пост премьер-министра страны. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. «Назначить Мишустина председателем правительства РФ», — говорится в тексте указа. Его опубликовала пресс-служба президента. 10 мая Госдума утвердила Михаила Мишустина председателем правительства РФ. URA.RU приводило всю информацию, известную о политике.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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