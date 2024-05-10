Пассажиры утонувшего в Петербурге автобуса получат страховые выплаты

11 мая 2024 в 00:31 Размер текста - 17 +

При падении автобуса погибли 7 человек Фото: Илья Московец © URA.RU Пассажиры автобуса, попавшего в аварию в Санкт-Петербурге и упавшего с Поцелуева моста в реку Мойку, получат страховые выплаты. Об этом сообщил заместитель генерального директора по перевозкам компании «Такси» Роман Юренев. «Все пассажиры застрахованы, получат страховые выплаты в соответствии со степенью полученного вреда здоровью», — приводит слова Юренева пресс-служба администрации губернатора Петербурга. Для выяснения причин происшествия уже сняты записи с видеокамер, следствие продолжает работу с документацией, предоставленной компанией. Происшествие произошло 10 мая, когда автобус упал в реку Мойку, пишет телеканал 360 . В момент аварии в салоне находилось около 20 человек. Спасатели подняли из затонувшего автобуса девять человек, из которых трое скончались, двое находились в тяжелом состоянии, а четверо — в состоянии клинической смерти. Позже число погибших возросло до семи. Подробности о ходе расследования и оказании помощи Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пассажиры автобуса, попавшего в аварию в Санкт-Петербурге и упавшего с Поцелуева моста в реку Мойку, получат страховые выплаты. Об этом сообщил заместитель генерального директора по перевозкам компании «Такси» Роман Юренев. «Все пассажиры застрахованы, получат страховые выплаты в соответствии со степенью полученного вреда здоровью», — приводит слова Юренева пресс-служба администрации губернатора Петербурга. Для выяснения причин происшествия уже сняты записи с видеокамер, следствие продолжает работу с документацией, предоставленной компанией. Происшествие произошло 10 мая, когда автобус упал в реку Мойку, пишет телеканал 360. В момент аварии в салоне находилось около 20 человек. Спасатели подняли из затонувшего автобуса девять человек, из которых трое скончались, двое находились в тяжелом состоянии, а четверо — в состоянии клинической смерти. Позже число погибших возросло до семи. Подробности о ходе расследования и оказании помощи