10 мая 2024

Пассажиры утонувшего в Петербурге автобуса получат страховые выплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Салехард, проезжая часть, автобус, общественный транспорт, ямал
При падении автобуса погибли 7 человек Фото:

Пассажиры автобуса, попавшего в аварию в Санкт-Петербурге и упавшего с Поцелуева моста в реку Мойку, получат страховые выплаты. Об этом сообщил заместитель генерального директора по перевозкам компании «Такси» Роман Юренев.

«Все пассажиры застрахованы, получат страховые выплаты в соответствии со степенью полученного вреда здоровью», — приводит слова Юренева пресс-служба администрации губернатора Петербурга. Для выяснения причин происшествия уже сняты записи с видеокамер, следствие продолжает работу с документацией, предоставленной компанией.

Происшествие произошло 10 мая, когда автобус упал в реку Мойку, пишет телеканал 360. В момент аварии в салоне находилось около 20 человек. Спасатели подняли из затонувшего автобуса девять человек, из которых трое скончались, двое находились в тяжелом состоянии, а четверо — в состоянии клинической смерти. Позже число погибших возросло до семи. Подробности о ходе расследования и оказании помощи

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Пассажиры автобуса, попавшего в аварию в Санкт-Петербурге и упавшего с Поцелуева моста в реку Мойку, получат страховые выплаты. Об этом сообщил заместитель генерального директора по перевозкам компании «Такси» Роман Юренев. «Все пассажиры застрахованы, получат страховые выплаты в соответствии со степенью полученного вреда здоровью», — приводит слова Юренева пресс-служба администрации губернатора Петербурга. Для выяснения причин происшествия уже сняты записи с видеокамер, следствие продолжает работу с документацией, предоставленной компанией. Происшествие произошло 10 мая, когда автобус упал в реку Мойку, пишет телеканал 360. В момент аварии в салоне находилось около 20 человек. Спасатели подняли из затонувшего автобуса девять человек, из которых трое скончались, двое находились в тяжелом состоянии, а четверо — в состоянии клинической смерти. Позже число погибших возросло до семи. Подробности о ходе расследования и оказании помощи
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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