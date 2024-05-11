Ким Чен Ыну показали новые РСЗО для армии КНДР

Армия Северной Кореи получит новые реактивные системы залпового огня
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Клипарт. Сток Сайт президента России, ким чен ын,  stock
Ким Чен Ын  осмотрел РСЗО, которые поставят на вооружение северокорейской армии Фото:

Лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну представили модернизированную реактивную систему залпового огня РСЗО, которую поставят на вооружение в 2024—2026 годах. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Ким Чен Ын ознакомился с технически обновленной реактивной системой залпового огня РСЗО 240-миллиметрового калибра», — передает ЦТАК. Обновленными системами заменят старые в период 2024—2026 год.

В РСЗО с высокой маневренностью встроена автоматическое управление огнем. Во время испытания было запущено восемь снарядов, все они попали в цель. Как отмечает издание, в скором времени для повышения боеспособности в северокорейской армии произойдут «важные перемены».

Ранее КНДР провела первые учения по нанесению условного ядерного контрудара с использованием реактивных систем залпового огня. Оно было проведено для предупреждения врагов, которые осуществляют действия против страны.

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Лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну представили модернизированную реактивную систему залпового огня РСЗО, которую поставят на вооружение в 2024—2026 годах. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи. «Ким Чен Ын ознакомился с технически обновленной реактивной системой залпового огня РСЗО 240-миллиметрового калибра», — передает ЦТАК. Обновленными системами заменят старые в период 2024—2026 год. В РСЗО с высокой маневренностью встроена автоматическое управление огнем. Во время испытания было запущено восемь снарядов, все они попали в цель. Как отмечает издание, в скором времени для повышения боеспособности в северокорейской армии произойдут «важные перемены». Ранее КНДР провела первые учения по нанесению условного ядерного контрудара с использованием реактивных систем залпового огня. Оно было проведено для предупреждения врагов, которые осуществляют действия против страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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