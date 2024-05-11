Ким Чен Ыну показали новые РСЗО для армии КНДР

Лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну представили модернизированную реактивную систему залпового огня РСЗО, которую поставят на вооружение в 2024—2026 годах. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
«Ким Чен Ын ознакомился с технически обновленной реактивной системой залпового огня РСЗО 240-миллиметрового калибра», — передает ЦТАК. Обновленными системами заменят старые в период 2024—2026 год.
В РСЗО с высокой маневренностью встроена автоматическое управление огнем. Во время испытания было запущено восемь снарядов, все они попали в цель. Как отмечает издание, в скором времени для повышения боеспособности в северокорейской армии произойдут «важные перемены».
Ранее КНДР провела первые учения по нанесению условного ядерного контрудара с использованием реактивных систем залпового огня. Оно было проведено для предупреждения врагов, которые осуществляют действия против страны.
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