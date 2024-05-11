Ким Чен Ыну показали новые РСЗО для армии КНДР

Армия Северной Кореи получит новые реактивные системы залпового огня

11 мая 2024 в 07:50 Размер текста - 17 +

Ким Чен Ын осмотрел РСЗО, которые поставят на вооружение северокорейской армии Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну представили модернизированную реактивную систему залпового огня РСЗО, которую поставят на вооружение в 2024—2026 годах. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи. «Ким Чен Ын ознакомился с технически обновленной реактивной системой залпового огня РСЗО 240-миллиметрового калибра», — передает ЦТАК. Обновленными системами заменят старые в период 2024—2026 год. В РСЗО с высокой маневренностью встроена автоматическое управление огнем. Во время испытания было запущено восемь снарядов, все они попали в цель. Как отмечает издание, в скором времени для повышения боеспособности в северокорейской армии произойдут «важные перемены». Ранее КНДР провела первые учения по нанесению условного ядерного контрудара с использованием реактивных систем залпового огня. Оно было проведено для предупреждения врагов, которые осуществляют действия против страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну представили модернизированную реактивную систему залпового огня РСЗО, которую поставят на вооружение в 2024—2026 годах. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи. «Ким Чен Ын ознакомился с технически обновленной реактивной системой залпового огня РСЗО 240-миллиметрового калибра», — передает ЦТАК. Обновленными системами заменят старые в период 2024—2026 год. В РСЗО с высокой маневренностью встроена автоматическое управление огнем. Во время испытания было запущено восемь снарядов, все они попали в цель. Как отмечает издание, в скором времени для повышения боеспособности в северокорейской армии произойдут «важные перемены». Ранее КНДР провела первые учения по нанесению условного ядерного контрудара с использованием реактивных систем залпового огня. Оно было проведено для предупреждения врагов, которые осуществляют действия против страны.