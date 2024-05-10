Северное сияние можно было увидеть в ночь с 10 на 11 мая
В небе над ХМАО с 10 на 11 мая заметили яркое северное сияние. URA.RU подготовило фотографии этого природного явления, которое увидели жители в разных городах региона.
«В небе над Нижневартовском разгорается сильное северное сияние. В течение часа будет отчетливо видно зеленое и красное свечение. Удалось выехать за город и снять безумно яркое северное сияние», — пишут очевидцы в telegram-канате «Типичный краб Нижневартовск».
Северное сияние в Нижневартовске
В Нижневартовске
В Нижневартовске
В Нижневартовске
В Сургуте
В Сургуте
В Ханты-Мансийске
В Ханты-Мансийске
В Радужном
В Радужном
В Мегионе
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