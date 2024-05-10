В Екатеринбурге произошла массовая драка со стрельбой. Видео

11 мая 2024 в 10:34 Размер текста - 17 +

Во время потасовки пострадали два человека Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Екатеринбурге около кафе на улице Волгоградской ночью 11 мая произошла массовая драка со стрельбой, сообщили очевидцы. В пресс-службе УМВД Екатеринбурга рассказали URA.RU, что конфликт произошел между членами одной компании, двух из них госпитализировали. «Информация об инциденте поступила в отдел полиции № 4 Ленинского района 10 мая около 23:30. На указанный адрес было незамедлительно направлено несколько нарядов полиции. Предварительно установлено, что конфликт произошел между членами компании, отдыхавшей в одном из заведений неподалеку», — сообщили в ведомстве. В результате инцидента двум участникам потасовки понадобилась помощь врачей. Очевидцы сообщили telegram-каналу «Злой Екатеринбург», что на месте происшествия прозвучало около семи выстрелов. После инцидента были найдены две пули. Угрозы жизни участникам конфликта сейчас нет. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее решение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге около кафе на улице Волгоградской ночью 11 мая произошла массовая драка со стрельбой, сообщили очевидцы. В пресс-службе УМВД Екатеринбурга рассказали URA.RU, что конфликт произошел между членами одной компании, двух из них госпитализировали. «Информация об инциденте поступила в отдел полиции № 4 Ленинского района 10 мая около 23:30. На указанный адрес было незамедлительно направлено несколько нарядов полиции. Предварительно установлено, что конфликт произошел между членами компании, отдыхавшей в одном из заведений неподалеку», — сообщили в ведомстве. В результате инцидента двум участникам потасовки понадобилась помощь врачей. Очевидцы сообщили telegram-каналу «Злой Екатеринбург», что на месте происшествия прозвучало около семи выстрелов. После инцидента были найдены две пули. Угрозы жизни участникам конфликта сейчас нет. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.