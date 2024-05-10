10 мая 2024
09 мая 2024

Вода в реках Иртыш и Тобол продолжает прибывать

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Последствия разлива реки Уй в Целинном районе в селе Усть-Уйское. Курган, мчс, эвакуация, половодье, спасатели, уй, моторная лодка, паводок, наводнение, потоп, спасательные работы, река кама, стихийное бедствие, разлив
В Увате уровень воды повысился на девять см Фото:
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В Тюменской области уровень воды в реках Иртыш и Тобол вырос за сутки. В Увате увеличился на девять, а в Ялуторовске — на восемь сантиметров. Об этом сообщает инфоцентр правительства региона.

«Село Уват, река Иртыш. По данным гидропоста, на 11 мая 08:00 уровень воды составил 1008 сантиметров. За сутки повышение на девять сантиметров», — передает инфоцентр правительства.

В Ялуторовске на реке Тобол уровень воды за сутки повысился на восемь сантиметров и составил 727 сантиметров. В реке Ишим, наоборот, убывает. За сутки в Абатском районе снизился на десять сантиметров (1166 см).

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В Тюменской области уровень воды в реках Иртыш и Тобол вырос за сутки. В Увате увеличился на девять, а в Ялуторовске — на восемь сантиметров. Об этом сообщает инфоцентр правительства региона. «Село Уват, река Иртыш. По данным гидропоста, на 11 мая 08:00 уровень воды составил 1008 сантиметров. За сутки повышение на девять сантиметров», — передает инфоцентр правительства. В Ялуторовске на реке Тобол уровень воды за сутки повысился на восемь сантиметров и составил 727 сантиметров. В реке Ишим, наоборот, убывает. За сутки в Абатском районе снизился на десять сантиметров (1166 см).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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