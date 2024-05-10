Вода в реках Иртыш и Тобол продолжает прибывать

В Увате уровень воды повысился на девять см
новость из сюжетаПаводковый сезон в Тюменской области в 2024 году
В Тюменской области уровень воды в реках Иртыш и Тобол вырос за сутки. В Увате увеличился на девять, а в Ялуторовске — на восемь сантиметров. Об этом сообщает инфоцентр правительства региона.
«Село Уват, река Иртыш. По данным гидропоста, на 11 мая 08:00 уровень воды составил 1008 сантиметров. За сутки повышение на девять сантиметров», — передает инфоцентр правительства.
В Ялуторовске на реке Тобол уровень воды за сутки повысился на восемь сантиметров и составил 727 сантиметров. В реке Ишим, наоборот, убывает. За сутки в Абатском районе снизился на десять сантиметров (1166 см).
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