10 мая 2024

Владимир Путин назначил новых судей в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир, топ
Владимир Путин назначил четырех новых судей в Свердловской области Фото:

Президент России Владимир Путин назначил новых судей трех городских и одного районного суда в Свердловской области. Указ президента появился 11 мая на официальном портале правовой информации.

«Указ президента РФ о назначении судей федеральных судов… Назначить на шестилетний срок полномочий в Свердловской области судьей Артинского районного суда Мангилеву Юлию, судьей Красноуральского городского суда Гаврилову Наталью», — говорится в документе.

Также судьей Первоуральского городского суда была назначена Яна Пшевалковская. Судьей Североуральского городского суда стала Светлана Башкова.

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Президент России Владимир Путин назначил новых судей трех городских и одного районного суда в Свердловской области. Указ президента появился 11 мая на официальном портале правовой информации. «Указ президента РФ о назначении судей федеральных судов… Назначить на шестилетний срок полномочий в Свердловской области судьей Артинского районного суда Мангилеву Юлию, судьей Красноуральского городского суда Гаврилову Наталью», — говорится в документе. Также судьей Первоуральского городского суда была назначена Яна Пшевалковская. Судьей Североуральского городского суда стала Светлана Башкова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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