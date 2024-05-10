Владимир Путин назначил новых судей в Свердловской области

11 мая 2024 в 12:32 Размер текста - 17 +

Владимир Путин назначил четырех новых судей в Свердловской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин назначил новых судей трех городских и одного районного суда в Свердловской области. Указ президента появился 11 мая на официальном портале правовой информации. «Указ президента РФ о назначении судей федеральных судов… Назначить на шестилетний срок полномочий в Свердловской области судьей Артинского районного суда Мангилеву Юлию, судьей Красноуральского городского суда Гаврилову Наталью», — говорится в документе. Также судьей Первоуральского городского суда была назначена Яна Пшевалковская. Судьей Североуральского городского суда стала Светлана Башкова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин назначил новых судей трех городских и одного районного суда в Свердловской области. Указ президента появился 11 мая на официальном портале правовой информации. «Указ президента РФ о назначении судей федеральных судов… Назначить на шестилетний срок полномочий в Свердловской области судьей Артинского районного суда Мангилеву Юлию, судьей Красноуральского городского суда Гаврилову Наталью», — говорится в документе. Также судьей Первоуральского городского суда была назначена Яна Пшевалковская. Судьей Североуральского городского суда стала Светлана Башкова.