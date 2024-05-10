Владимир Путин назначил новых судей в Свердловской области

Президент России Владимир Путин назначил новых судей трех городских и одного районного суда в Свердловской области. Указ президента появился 11 мая на официальном портале правовой информации.
«Указ президента РФ о назначении судей федеральных судов… Назначить на шестилетний срок полномочий в Свердловской области судьей Артинского районного суда Мангилеву Юлию, судьей Красноуральского городского суда Гаврилову Наталью», — говорится в документе.
Также судьей Первоуральского городского суда была назначена Яна Пшевалковская. Судьей Североуральского городского суда стала Светлана Башкова.
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