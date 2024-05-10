10 мая 2024
09 мая 2024

На трассе Тюмень — Омск ограничили движение из-за ДТП с четырьмя большегрузами. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авария междугородний автобус Асбест Екатеринбург, трасса, авария
Движение легкового транспорта осуществляется по полю рядом с трассой Фото:

На 349-м километре трассы Тюмень — Омск (Тюменская область) полностью ограничено движение. Там столкнулись четыре большегруза. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.

«Сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области предпринимают все меры, чтобы восстановить движение транспорта на 349-м километре трассы Тюмень — Омск, где столкнулись четыре фуры. Движение легкового транспорта осуществляется по полю рядом с трассой. Грузовой транспорт стоит», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Предварительно, два большегруза стали обгонять колонну автомобилей. Они выехали на встречную полосу, но столкнулись между собой из-за неправильно выбранной дистанции. Для ликвидации последствий на место аварии уже вызваны дорожные службы.

Обновлено, 13:40:

«В ДТП пострадал один водитель. Предварительно, у него перелом пальца», — пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На 349-м километре трассы Тюмень — Омск (Тюменская область) полностью ограничено движение. Там столкнулись четыре большегруза. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по региону. «Сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области предпринимают все меры, чтобы восстановить движение транспорта на 349-м километре трассы Тюмень — Омск, где столкнулись четыре фуры. Движение легкового транспорта осуществляется по полю рядом с трассой. Грузовой транспорт стоит», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Предварительно, два большегруза стали обгонять колонну автомобилей. Они выехали на встречную полосу, но столкнулись между собой из-за неправильно выбранной дистанции. Для ликвидации последствий на место аварии уже вызваны дорожные службы. Обновлено, 13:40: «В ДТП пострадал один водитель. Предварительно, у него перелом пальца», — пресс-служба ведомства в telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...