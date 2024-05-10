На 349-м километре трассы Тюмень — Омск (Тюменская область) полностью ограничено движение. Там столкнулись четыре большегруза. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.
«Сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области предпринимают все меры, чтобы восстановить движение транспорта на 349-м километре трассы Тюмень — Омск, где столкнулись четыре фуры. Движение легкового транспорта осуществляется по полю рядом с трассой. Грузовой транспорт стоит», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Предварительно, два большегруза стали обгонять колонну автомобилей. Они выехали на встречную полосу, но столкнулись между собой из-за неправильно выбранной дистанции. Для ликвидации последствий на место аварии уже вызваны дорожные службы.
Обновлено, 13:40:
«В ДТП пострадал один водитель. Предварительно, у него перелом пальца», — пресс-служба ведомства в telegram-канале.
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На 349-м километре трассы Тюмень — Омск (Тюменская область) полностью ограничено движение. Там столкнулись четыре большегруза. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по региону. «Сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области предпринимают все меры, чтобы восстановить движение транспорта на 349-м километре трассы Тюмень — Омск, где столкнулись четыре фуры. Движение легкового транспорта осуществляется по полю рядом с трассой. Грузовой транспорт стоит», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Предварительно, два большегруза стали обгонять колонну автомобилей. Они выехали на встречную полосу, но столкнулись между собой из-за неправильно выбранной дистанции. Для ликвидации последствий на место аварии уже вызваны дорожные службы. Обновлено, 13:40: «В ДТП пострадал один водитель. Предварительно, у него перелом пальца», — пресс-служба ведомства в telegram-канале.