Пермские власти приостановили субсидирование рейсов в Калининград

Авиакомпания «Икар» перестала осуществлять перевозки из Перми в Калининград, поскольку краевые власти приостановили субсидирование данного направления из регионального бюджета. Информация об этом опубликована на сайте пермского аэропорта «Большое Савино».
«Летние авиарейсы из Перми в Калининград будет выполнять только авиаперевозчик Nordwind. В этот период спрос на билеты довольно высокий, поэтому направление не требует дополнительной бюджетной поддержки», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на краевой Минтранс. На сайте аэропорта Перми уточняется, что субсидированные рейсы «Икар» могут возобновиться с 1 октября 2024 года.
Ранее авиарейсы из Перми в Калининград были включены в перечень субсидируемых. Их выполняла компания «ЮВТ Аэро».
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Авиакомпания «Икар» перестала осуществлять перевозки из Перми в Калининград, поскольку краевые власти приостановили субсидирование данного направления из регионального бюджета. Информация об этом опубликована на сайте пермского аэропорта «Большое Савино». «Летние авиарейсы из Перми в Калининград будет выполнять только авиаперевозчик Nordwind. В этот период спрос на билеты довольно высокий, поэтому направление не требует дополнительной бюджетной поддержки», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на краевой Минтранс. На сайте аэропорта Перми уточняется, что субсидированные рейсы «Икар» могут возобновиться с 1 октября 2024 года. Ранее авиарейсы из Перми в Калининград были включены в перечень субсидируемых. Их выполняла компания «ЮВТ Аэро».