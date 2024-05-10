10 мая 2024

Пермские власти приостановили субсидирование рейсов в Калининград

Авиакомпания «Икар» прекратила перевозки из Перми в Калининград
© Служба новостей «URA.RU»
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Большое Савино весной. Пермь, аэропорт, автобус, большое савино, автобус 108, международный аэропорт
Из аэропорта Перми компания «Икар» приостановила субсидированные перевозки в Калининград Фото:

Авиакомпания «Икар» перестала осуществлять перевозки из Перми в Калининград, поскольку краевые власти приостановили субсидирование данного направления из регионального бюджета. Информация об этом опубликована на сайте пермского аэропорта «Большое Савино».

«Летние авиарейсы из Перми в Калининград будет выполнять только авиаперевозчик Nordwind. В этот период спрос на билеты довольно высокий, поэтому направление не требует дополнительной бюджетной поддержки», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на краевой Минтранс. На сайте аэропорта Перми уточняется, что субсидированные рейсы «Икар» могут возобновиться с 1 октября 2024 года.

Ранее авиарейсы из Перми в Калининград были включены в перечень субсидируемых. Их выполняла компания «ЮВТ Аэро».

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Авиакомпания «Икар» перестала осуществлять перевозки из Перми в Калининград, поскольку краевые власти приостановили субсидирование данного направления из регионального бюджета. Информация об этом опубликована на сайте пермского аэропорта «Большое Савино». «Летние авиарейсы из Перми в Калининград будет выполнять только авиаперевозчик Nordwind. В этот период спрос на билеты довольно высокий, поэтому направление не требует дополнительной бюджетной поддержки», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на краевой Минтранс. На сайте аэропорта Перми уточняется, что субсидированные рейсы «Икар» могут возобновиться с 1 октября 2024 года. Ранее авиарейсы из Перми в Калининград были включены в перечень субсидируемых. Их выполняла компания «ЮВТ Аэро».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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