Пермские власти приостановили субсидирование рейсов в Калининград

Авиакомпания «Икар» прекратила перевозки из Перми в Калининград

11 мая 2024 в 14:17 Размер текста - 17 +

Из аэропорта Перми компания «Икар» приостановила субсидированные перевозки в Калининград Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Авиакомпания «Икар» перестала осуществлять перевозки из Перми в Калининград, поскольку краевые власти приостановили субсидирование данного направления из регионального бюджета. Информация об этом опубликована на сайте пермского аэропорта «Большое Савино». «Летние авиарейсы из Перми в Калининград будет выполнять только авиаперевозчик Nordwind. В этот период спрос на билеты довольно высокий, поэтому направление не требует дополнительной бюджетной поддержки», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на краевой Минтранс. На сайте аэропорта Перми уточняется, что субсидированные рейсы «Икар» могут возобновиться с 1 октября 2024 года. Ранее авиарейсы из Перми в Калининград были включены в перечень субсидируемых. Их выполняла компания «ЮВТ Аэро». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Авиакомпания «Икар» перестала осуществлять перевозки из Перми в Калининград, поскольку краевые власти приостановили субсидирование данного направления из регионального бюджета. Информация об этом опубликована на сайте пермского аэропорта «Большое Савино». «Летние авиарейсы из Перми в Калининград будет выполнять только авиаперевозчик Nordwind. В этот период спрос на билеты довольно высокий, поэтому направление не требует дополнительной бюджетной поддержки», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на краевой Минтранс. На сайте аэропорта Перми уточняется, что субсидированные рейсы «Икар» могут возобновиться с 1 октября 2024 года. Ранее авиарейсы из Перми в Калининград были включены в перечень субсидируемых. Их выполняла компания «ЮВТ Аэро».