Из Перми запустят недорогие авиарейсы по двум направлениям

Билеты на рейсы в Калининград уже поступили в продажу Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Росавиация включила рейсы Пермь — Калининград — Пермь и Пермь — Краснодар — Пермь в перечень субсидируемых. Об этом сообщает пресс-служба краевого минтранса.

Рейсы в Калининград будут выполняться компанией «ЮВТ Аэро» дважды в неделю — по понедельникам и четвергам (первый рейс состоится 2 мая). Билеты уже поступили в продажу. Рейсы в Краснодар будет выполнять авиакомпания «Азимут» с 17 мая. «Рейсы субсидируются из бюджета Пермского края и РФ», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Как ранее сообщало «URA.RU», туроператоры также продлили полеты из Перми в Объединенные Арабские Эмираты и Египет. Согласно новому расписанию, в Дубай пермяки смогут летать до конца мая, а на египетские курорты (через Турцию) на протяжение всего лета.