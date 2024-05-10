В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

В регионе ожидается ветер с порывами до 21 метра в секунду
В Тюменской области 12 мая спрогнозировали град, дождь и ветер с порывами до 21 метра в секунду. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.
«По данным Тюменского ЦГМС, 12 мая по югу Тюменской области местами ожидаются: кратковременный дождь, гроза, град, ветер с порывами до 21 метра в секунду», — написало ведомство в telegram-канале. Жителей города попросили не отпускать одних на улицу малолетних детей и пожилых людей.
В этот день температура воздуха днем будет +19 градусов. По данным синоптиков Gismeteo, в Тюмени с 12 по 16 мая ожидаются дожди.
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