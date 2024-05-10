10 мая 2024

В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

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Ветер-вандал Курган, ветер
В регионе ожидается ветер с порывами до 21 метра в секунду Фото:

В Тюменской области 12 мая спрогнозировали град, дождь и ветер с порывами до 21 метра в секунду. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

«По данным Тюменского ЦГМС, 12 мая по югу Тюменской области местами ожидаются: кратковременный дождь, гроза, град, ветер с порывами до 21 метра в секунду», — написало ведомство в telegram-канале. Жителей города попросили не отпускать одних на улицу малолетних детей и пожилых людей.

В этот день температура воздуха днем будет +19 градусов. По данным синоптиков Gismeteo, в Тюмени с 12 по 16 мая ожидаются дожди.

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В Тюменской области 12 мая спрогнозировали град, дождь и ветер с порывами до 21 метра в секунду. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону. «По данным Тюменского ЦГМС, 12 мая по югу Тюменской области местами ожидаются: кратковременный дождь, гроза, град, ветер с порывами до 21 метра в секунду», — написало ведомство в telegram-канале. Жителей города попросили не отпускать одних на улицу малолетних детей и пожилых людей. В этот день температура воздуха днем будет +19 градусов. По данным синоптиков Gismeteo, в Тюмени с 12 по 16 мая ожидаются дожди.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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