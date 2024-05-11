Президент Чехии придумал условие для отказа Украине во вступлении в НАТО

Президент Чехии: членство Украины в НАТО можно обменять на гарантии безопасности

11 мая 2024 в 18:14 Размер текста - 17 +

Членство Украины в НАТО можно обменять на гарантии безопасности, считает Петр Павел Фото: Christophe Ena/AP/TASS Президент Чехии Петр Павел предложил возможность обмена отказа Украины от вступления в НАТО на гарантии безопасности для страны. Об этом сообщает австрийское издание Die Presse. «Впоследствии можно вести переговоры, потому что членство Украины в НАТО можно обменять на что-то», — передает издание слова президента. Он добавил, что членство можно обменять на гарантии безопасности. Ранее представитель Белого дома Томас Райт заявил, что Украина не будет принята в НАТО в ближайшие нескольких лет. По его словам, в вопросе участия Киева в Альясе за последнее время был смещен фокус внимания, и в нем исчезла подразумеваемая однозначность, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Чехии Петр Павел предложил возможность обмена отказа Украины от вступления в НАТО на гарантии безопасности для страны. Об этом сообщает австрийское издание Die Presse. «Впоследствии можно вести переговоры, потому что членство Украины в НАТО можно обменять на что-то», — передает издание слова президента. Он добавил, что членство можно обменять на гарантии безопасности. Ранее представитель Белого дома Томас Райт заявил, что Украина не будет принята в НАТО в ближайшие нескольких лет. По его словам, в вопросе участия Киева в Альясе за последнее время был смещен фокус внимания, и в нем исчезла подразумеваемая однозначность, передает «Национальная служба новостей».