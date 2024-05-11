Президент Чехии придумал условие для отказа Украине во вступлении в НАТО

Членство Украины в НАТО можно обменять на гарантии безопасности, считает Петр ПавелФото: Christophe Ena/AP/TASS
Президент Чехии Петр Павел предложил возможность обмена отказа Украины от вступления в НАТО на гарантии безопасности для страны. Об этом сообщает австрийское издание Die Presse.
«Впоследствии можно вести переговоры, потому что членство Украины в НАТО можно обменять на что-то», — передает издание слова президента. Он добавил, что членство можно обменять на гарантии безопасности.
Ранее представитель Белого дома Томас Райт заявил, что Украина не будет принята в НАТО в ближайшие нескольких лет. По его словам, в вопросе участия Киева в Альясе за последнее время был смещен фокус внимания, и в нем исчезла подразумеваемая однозначность, передает «Национальная служба новостей».
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Президент Чехии Петр Павел предложил возможность обмена отказа Украины от вступления в НАТО на гарантии безопасности для страны. Об этом сообщает австрийское издание Die Presse. «Впоследствии можно вести переговоры, потому что членство Украины в НАТО можно обменять на что-то», — передает издание слова президента. Он добавил, что членство можно обменять на гарантии безопасности. Ранее представитель Белого дома Томас Райт заявил, что Украина не будет принята в НАТО в ближайшие нескольких лет. По его словам, в вопросе участия Киева в Альясе за последнее время был смещен фокус внимания, и в нем исчезла подразумеваемая однозначность, передает «Национальная служба новостей».