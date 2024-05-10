С 13 мая в городе перекроют участок дороги
В Салехарде (ЯНАО) с 13 мая перекроют участок дороге на улице Красный Октябрь. Об этом сообщила администрация города.
«Уважаемые горожане! Продолжаем принимать меры для обеспечения безопасности на дорогах и для предотвращения возможных дорожно-транспортных происшествий. С 13 мая вступают в силу изменения в схеме дорожного движения на участке по улице Красный Октябрь», — написала администрация города в telegram-канале.
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