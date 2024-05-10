10 мая 2024
09 мая 2024

В Салехарде перекроют участок дороги. Скрин

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Виды Екатеринбурга, бетонный блок, перекрытие движения, перекрытие площади
С 13 мая в городе перекроют участок дороги Фото:

В Салехарде (ЯНАО) с 13 мая перекроют участок дороге на улице Красный Октябрь. Об этом сообщила администрация города.

«Уважаемые горожане! Продолжаем принимать меры для обеспечения безопасности на дорогах и для предотвращения возможных дорожно-транспортных происшествий. С 13 мая вступают в силу изменения в схеме дорожного движения на участке по улице Красный Октябрь», — написала администрация города в telegram-канале.

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В Салехарде (ЯНАО) с 13 мая перекроют участок дороге на улице Красный Октябрь. Об этом сообщила администрация города. «Уважаемые горожане! Продолжаем принимать меры для обеспечения безопасности на дорогах и для предотвращения возможных дорожно-транспортных происшествий. С 13 мая вступают в силу изменения в схеме дорожного движения на участке по улице Красный Октябрь», — написала администрация города в telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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