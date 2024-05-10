Челябинский губернатор Текслер призвал развивать школьный бокс

Текслер: детско-юношеский бокс является основой наших будущих успехов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал развивать школьный бокс во всех муниципалитетах региона. Об этом он заявил на спортивном празднике «Бокс в школу» в легкоатлетическом комплексе имени Елесиной в рамках большого Дня бокса в регионе.

«Год назад мы дали старт проекту „Бокс в школу“. Бокс — это замечательный вид спорта, который дисциплинирует, дает силу и мужество. Я уверен, что каждый, кто занимается спортом, станет настоящим гражданином и патриотом страны. Этот проект будем активно развивать во всех муниципалитетах», — заявил Текслер.

Губернатор отметил, что сегодня география проекта «Бокс в школу» охватывает 42 школы в городах Троицк, Южноуральск, Златоуст, Миасс, а также в Саткинском, Троицком, Аргаяшском и Кунашакском районах. Боксом в регионе занимаются более 10 тысяч человек и есть выдающиеся спортсмены и тренеры.