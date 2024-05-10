10 мая 2024

Челябинский губернатор Текслер призвал развивать школьный бокс

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Губернаторский прием ко Дню печати. Челябинск , текслер алексей, топ
Текслер: детско-юношеский бокс является основой наших будущих успехов Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал развивать школьный бокс во всех муниципалитетах региона. Об этом он заявил на спортивном празднике «Бокс в школу» в легкоатлетическом комплексе имени Елесиной в рамках большого Дня бокса в регионе.

«Год назад мы дали старт проекту „Бокс в школу“. Бокс — это замечательный вид спорта, который дисциплинирует, дает силу и мужество. Я уверен, что каждый, кто занимается спортом, станет настоящим гражданином и патриотом страны. Этот проект будем активно развивать во всех муниципалитетах», — заявил Текслер.

Губернатор отметил, что сегодня география проекта «Бокс в школу» охватывает 42 школы в городах Троицк, Южноуральск, Златоуст, Миасс, а также в Саткинском, Троицком, Аргаяшском и Кунашакском районах. Боксом в регионе занимаются более 10 тысяч человек и есть выдающиеся спортсмены и тренеры.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал развивать школьный бокс во всех муниципалитетах региона. Об этом он заявил на спортивном празднике «Бокс в школу» в легкоатлетическом комплексе имени Елесиной в рамках большого Дня бокса в регионе. «Год назад мы дали старт проекту „Бокс в школу“. Бокс — это замечательный вид спорта, который дисциплинирует, дает силу и мужество. Я уверен, что каждый, кто занимается спортом, станет настоящим гражданином и патриотом страны. Этот проект будем активно развивать во всех муниципалитетах», — заявил Текслер. Губернатор отметил, что сегодня география проекта «Бокс в школу» охватывает 42 школы в городах Троицк, Южноуральск, Златоуст, Миасс, а также в Саткинском, Троицком, Аргаяшском и Кунашакском районах. Боксом в регионе занимаются более 10 тысяч человек и есть выдающиеся спортсмены и тренеры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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