Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства

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Представление кандидатуры Михаила Мишустина на должность премьер-министра России в Государственной Думе РФ. Москва, мишустин михаил
В новом кабмине предложены кандидатуры на министерские посты Фото:
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Председатель правительства России Михаил Мишустин представил на рассмотрение Госдумы кандидатуры нового состава правительства. Среди ключевых изменений — назначение Дениса Мантурова на пост первого вице-премьера и Виталия Савельева в качестве вице-премьера, отвечающего за транспорт и логистику. Об этом заявил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.

«Повышение статуса вице-премьера, курирующего промышленность, обусловлено важностью обеспечения технологического лидерства, о чем говорится в новом майском указе, подписанном президентом. Развитие технологий сегодня во главе угла всего комплекса задач, стоящих перед органами исполнительной власти», — заявил Беляков.

Ранее отвечавший за промышленность Денис Мантуров назначен первым вице-премьером нового кабмина. Его повышение связано с акцентом на технологическое лидерство, подчеркнутом в майском указе президента. В новом правительстве также создана должность вице-премьера по транспорту и логистике, на которую предложен Виталий Савельев, бывший глава Минтранса.

В новом кабмине также предложены кандидатуры на министерские посты. Для руководства министерством транспорта предложен глава Курской области Роман Старовойт. Кандидатурой на пост министра промышленности и торговли выступает губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Руководить министерством энергетики может губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Оксана Лут, занимавшая до этого пост первого заместителя министра сельского хозяйства, рассматривается в качестве министра данного ведомства.

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Председатель правительства России Михаил Мишустин представил на рассмотрение Госдумы кандидатуры нового состава правительства. Среди ключевых изменений — назначение Дениса Мантурова на пост первого вице-премьера и Виталия Савельева в качестве вице-премьера, отвечающего за транспорт и логистику. Об этом заявил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков. «Повышение статуса вице-премьера, курирующего промышленность, обусловлено важностью обеспечения технологического лидерства, о чем говорится в новом майском указе, подписанном президентом. Развитие технологий сегодня во главе угла всего комплекса задач, стоящих перед органами исполнительной власти», — заявил Беляков. Ранее отвечавший за промышленность Денис Мантуров назначен первым вице-премьером нового кабмина. Его повышение связано с акцентом на технологическое лидерство, подчеркнутом в майском указе президента. В новом правительстве также создана должность вице-премьера по транспорту и логистике, на которую предложен Виталий Савельев, бывший глава Минтранса. В новом кабмине также предложены кандидатуры на министерские посты. Для руководства министерством транспорта предложен глава Курской области Роман Старовойт. Кандидатурой на пост министра промышленности и торговли выступает губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Руководить министерством энергетики может губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Оксана Лут, занимавшая до этого пост первого заместителя министра сельского хозяйства, рассматривается в качестве министра данного ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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