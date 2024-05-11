Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства

11 мая 2024 в 20:15 Размер текста - 17 +

В новом кабмине предложены кандидатуры на министерские посты Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Смена правительства в России-2024 Председатель правительства России Михаил Мишустин представил на рассмотрение Госдумы кандидатуры нового состава правительства. Среди ключевых изменений — назначение Дениса Мантурова на пост первого вице-премьера и Виталия Савельева в качестве вице-премьера, отвечающего за транспорт и логистику. Об этом заявил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков. «Повышение статуса вице-премьера, курирующего промышленность, обусловлено важностью обеспечения технологического лидерства, о чем говорится в новом майском указе, подписанном президентом. Развитие технологий сегодня во главе угла всего комплекса задач, стоящих перед органами исполнительной власти», — заявил Беляков. Ранее отвечавший за промышленность Денис Мантуров назначен первым вице-премьером нового кабмина. Его повышение связано с акцентом на технологическое лидерство, подчеркнутом в майском указе президента. В новом правительстве также создана должность вице-премьера по транспорту и логистике, на которую предложен Виталий Савельев, бывший глава Минтранса. В новом кабмине также предложены кандидатуры на министерские посты. Для руководства министерством транспорта предложен глава Курской области Роман Старовойт. Кандидатурой на пост министра промышленности и торговли выступает губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Руководить министерством энергетики может губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Оксана Лут, занимавшая до этого пост первого заместителя министра сельского хозяйства, рассматривается в качестве министра данного ведомства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель правительства России Михаил Мишустин представил на рассмотрение Госдумы кандидатуры нового состава правительства. Среди ключевых изменений — назначение Дениса Мантурова на пост первого вице-премьера и Виталия Савельева в качестве вице-премьера, отвечающего за транспорт и логистику. Об этом заявил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков. «Повышение статуса вице-премьера, курирующего промышленность, обусловлено важностью обеспечения технологического лидерства, о чем говорится в новом майском указе, подписанном президентом. Развитие технологий сегодня во главе угла всего комплекса задач, стоящих перед органами исполнительной власти», — заявил Беляков. Ранее отвечавший за промышленность Денис Мантуров назначен первым вице-премьером нового кабмина. Его повышение связано с акцентом на технологическое лидерство, подчеркнутом в майском указе президента. В новом правительстве также создана должность вице-премьера по транспорту и логистике, на которую предложен Виталий Савельев, бывший глава Минтранса. В новом кабмине также предложены кандидатуры на министерские посты. Для руководства министерством транспорта предложен глава Курской области Роман Старовойт. Кандидатурой на пост министра промышленности и торговли выступает губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Руководить министерством энергетики может губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Оксана Лут, занимавшая до этого пост первого заместителя министра сельского хозяйства, рассматривается в качестве министра данного ведомства.