Викторию Абрамченко сменит на посту глава Минсельхоза Патрушев

11 мая 2024 в 20:15 Размер текста - 17 +

Пост Виктории Абрамченко займет Дмитрий Патрушев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Смена правительства в России-2024 В связи с переходом на новое место работы Викторию Абрамченко на посту вице-премьера должен сменить Дмитрий Патрушев, занимавший пост главы Минсельхоза. Об этом сообщил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков. «В связи с переходом Виктории Абрамченко на другое место работы, в качестве нового куратора таких важных отраслей, как сельское хозяйство, АПК, экология, была предложена кандидатура Дмитрия Патрушева. Он обладает необходимыми знаниями и опытом. До госслужбы восемь лет возглавлял Россельхозбанк, был в правлении ВТБ и хорошо знает финансовую сферу. Способен обеспечить дальнейшее развитие вверенной сферы», — сообщил представитель камбина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В связи с переходом на новое место работы Викторию Абрамченко на посту вице-премьера должен сменить Дмитрий Патрушев, занимавший пост главы Минсельхоза. Об этом сообщил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков. «В связи с переходом Виктории Абрамченко на другое место работы, в качестве нового куратора таких важных отраслей, как сельское хозяйство, АПК, экология, была предложена кандидатура Дмитрия Патрушева. Он обладает необходимыми знаниями и опытом. До госслужбы восемь лет возглавлял Россельхозбанк, был в правлении ВТБ и хорошо знает финансовую сферу. Способен обеспечить дальнейшее развитие вверенной сферы», — сообщил представитель камбина.