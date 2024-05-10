10 мая 2024
09 мая 2024

В Кургане вода в Тоболе опустилась до уровня, позволяющего открыть шоссе Тюнина

© Служба новостей «URA.RU»
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Шоссе Тюнина паводок. Курган, шоссе тюнина, паводок
Курганцы ждут открытия шоссе имени Тюнина после паводка (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане уровень воды в реке Тобол у гидропоста снизился до 703 сантиметров, что может быть достаточным для скорого освобождения шоссе Тюнина. Об этом сообщается на портале с интерактивной картой «Паводок 2024».

«По данным курганского ЦГМС на 16:00 11 мая, уровень воды в Тоболе в районе Кургана снизился до 703 сантиметров», — указано на сайте. Шоссе Тюнина перекрыли из-за паводка, когда уровень воды в Тоболе составлял 748 сантиметров.

Ранее жители Кургана ждали, когда вода спадет до 720 сантиметров в реке Тобол у гидропоста. Предполагалось, что тогда она уйдет с шоссе Тюнина и станет ясно, смогут ли власти открыть важную для города трассу. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу администрации Кургана, чтобы уточнить информацию о возможности открытия движения по шоссе и сроках. Ответ на момент публикации не поступил.

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В Кургане уровень воды в реке Тобол у гидропоста снизился до 703 сантиметров, что может быть достаточным для скорого освобождения шоссе Тюнина. Об этом сообщается на портале с интерактивной картой «Паводок 2024». «По данным курганского ЦГМС на 16:00 11 мая, уровень воды в Тоболе в районе Кургана снизился до 703 сантиметров», — указано на сайте. Шоссе Тюнина перекрыли из-за паводка, когда уровень воды в Тоболе составлял 748 сантиметров. Ранее жители Кургана ждали, когда вода спадет до 720 сантиметров в реке Тобол у гидропоста. Предполагалось, что тогда она уйдет с шоссе Тюнина и станет ясно, смогут ли власти открыть важную для города трассу. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу администрации Кургана, чтобы уточнить информацию о возможности открытия движения по шоссе и сроках. Ответ на момент публикации не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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