Экс-глава Пермского края продолжит заниматься экономикой РФ

Бывший губернатор Пермского края Максим Решетников скорее всего войдет в новый состав правительства РФ. О том, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил его кандидатуру на пост глав минэка, сообщается на сайте кабмина РФ.
«В соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным законом „О Правительстве Российской Федерации“ Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин внес на рассмотрение Государственной Думы предложения по составу нового Правительства. Свои посты в новом составе Правительства, как предполагается, сохранят: Антон Котяков (Минтруд), Александр Козлов (Минприроды), Сергей Кравцов (Минпросвещения), Ольга Любимова (Минкульт), Максим Решетников (Минэкономразвития) Антон Силуанов (Минфин), Михаил Мурашко (Минздрав), Ирек Файзуллин (Минстрой), Валерий Фальков (Минобрнауки), Алексей Чекунков (Минвостокразвития), Максут Шадаев (Минцифры)», — говорится в сообщении.
Максим Решетников был губернатором Пермского края с 2018 по 2020 год. В январе 2020 года он вошел в состав кабина Михаила Мишутина. Решетников является уроженцем Прикамья.
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Бывший губернатор Пермского края Максим Решетников скорее всего войдет в новый состав правительства РФ. О том, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил его кандидатуру на пост глав минэка, сообщается на сайте кабмина РФ. «В соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным законом „О Правительстве Российской Федерации“ Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин внес на рассмотрение Государственной Думы предложения по составу нового Правительства. Свои посты в новом составе Правительства, как предполагается, сохранят: Антон Котяков (Минтруд), Александр Козлов (Минприроды), Сергей Кравцов (Минпросвещения), Ольга Любимова (Минкульт), Максим Решетников (Минэкономразвития) Антон Силуанов (Минфин), Михаил Мурашко (Минздрав), Ирек Файзуллин (Минстрой), Валерий Фальков (Минобрнауки), Алексей Чекунков (Минвостокразвития), Максут Шадаев (Минцифры)», — говорится в сообщении. Максим Решетников был губернатором Пермского края с 2018 по 2020 год. В январе 2020 года он вошел в состав кабина Михаила Мишутина. Решетников является уроженцем Прикамья.