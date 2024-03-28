ВС РФ ликвидировали боевиков в Харькове: главное об СВО к вечеру 28 марта

В Харькове ВС РФ уничтожили боевиков, которые готовили нападение на Белгород

28 марта 2024 в 21:52 Размер текста - 17 +

ВС РФ уничтожили иностранных боевиков, которые готовили нападение на Белгород Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Харьковской области российская армия ликвидировала боевиков, которые планировали нападение на Белгородскую область. Было уничтожено порядка 20 военных. Главное о спецоперации к вечеру 28 марта — в материале URA.RU. В Харькове ликвидировали украинских боевиков, готовивших нападение на Белгород В Харькове российская армия уничтожила ДРГ Украины, которые планировали новое нападение на Белгородскую область. Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что, по предварительным данным, было убито 20 солдат. В их число также могли входить иностранные летчики из института ВВС имени Кожедуба. ВСУ лишились пятого танка Abrams На Авдеевском направлении ВС РФ ликвидировали пятый американский танк Abrams. Войска группировки «Центр» также улучшили свое положение по переднему краю и нанесли существенные потери ВСУ, передает «Пятый канал». Армия России уничтожила американский танк Abrams «Ланцетом» ВС РФ ликвидировали еще один танк Abrams с помощью беспилотника «Ланцет». Танк был уничтожен в районе Бердычей с помощью бригады спецназначения. Шойгу вручил медаль «Золотая звезда» главе ЦВО Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу вручил медаль «Золотая звезда» командующему группировкой войск «Центр» Андрею Мордвичеву. Ранее он руководил взятие Авдеевки. ВС РФ могут начать наступление летом 2024 года В материале The Economist говорится, что российская армия может начать контрнаступление летом 2024 года. Отмечается, что Украина вряд ли сможет сдержать натиск ВС РФ. Зеленский сообщил, что армия не готова к новому наступлению ВС РФ Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ВСУ не готовы к новому контрнаступлению российской армии. Им не хватает артиллерии, снарядов и другого вооружения. Полковник заявил, что главные бои проходят в Харькове Военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук сообщил, что самая горячая точка боев находится на харьковском направлении в городе Сумы. Также он отметил успех ВС РФ на херсонском направлении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Харьковской области российская армия ликвидировала боевиков, которые планировали нападение на Белгородскую область. Было уничтожено порядка 20 военных. Главное о спецоперации к вечеру 28 марта — в материале URA.RU. В Харькове российская армия уничтожила ДРГ Украины, которые планировали новое нападение на Белгородскую область. Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что, по предварительным данным, было убито 20 солдат. В их число также могли входить иностранные летчики из института ВВС имени Кожедуба. На Авдеевском направлении ВС РФ ликвидировали пятый американский танк Abrams. Войска группировки «Центр» также улучшили свое положение по переднему краю и нанесли существенные потери ВСУ, передает «Пятый канал». ВС РФ ликвидировали еще один танк Abrams с помощью беспилотника «Ланцет». Танк был уничтожен в районе Бердычей с помощью бригады спецназначения. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу вручил медаль «Золотая звезда» командующему группировкой войск «Центр» Андрею Мордвичеву. Ранее он руководил взятие Авдеевки. В материале The Economist говорится, что российская армия может начать контрнаступление летом 2024 года. Отмечается, что Украина вряд ли сможет сдержать натиск ВС РФ. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ВСУ не готовы к новому контрнаступлению российской армии. Им не хватает артиллерии, снарядов и другого вооружения. Военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук сообщил, что самая горячая точка боев находится на харьковском направлении в городе Сумы. Также он отметил успех ВС РФ на херсонском направлении.