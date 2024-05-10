Белый дом заявил о начале наступления РФ на Харьков

Вооруженные силы России перешли в наступление на Харьков. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Мы ожидали начала наступления РФ на Харьков, которое, как представляется, теперь стартовало. Мы тесно координировали свои действия с Украиной, чтобы помочь им подготовиться к этому», — сказал Джон Кирби в рамках регулярного брифинга для журналистов. Его цитирует ТАСС.
В марте ВС РФ ликвидировали группы боевиков в Харькове. Отток населения из обесточенного города начался в апреле. Редакция URA.RU обратилась за разъяснениями по теме публикации в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
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