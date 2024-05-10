10 мая 2024

Белый дом заявил о начале наступления РФ на Харьков

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Джон Кирби утверждает, что российская армия наступает на Харьков
Джон Кирби утверждает, что российская армия наступает на Харьков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России перешли в наступление на Харьков. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы ожидали начала наступления РФ на Харьков, которое, как представляется, теперь стартовало. Мы тесно координировали свои действия с Украиной, чтобы помочь им подготовиться к этому», — сказал Джон Кирби в рамках регулярного брифинга для журналистов. Его цитирует ТАСС.

В марте ВС РФ ликвидировали группы боевиков в Харькове. Отток населения из обесточенного города начался в апреле. Редакция URA.RU обратилась за разъяснениями по теме публикации в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

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Вооруженные силы России перешли в наступление на Харьков. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «Мы ожидали начала наступления РФ на Харьков, которое, как представляется, теперь стартовало. Мы тесно координировали свои действия с Украиной, чтобы помочь им подготовиться к этому», — сказал Джон Кирби в рамках регулярного брифинга для журналистов. Его цитирует ТАСС. В марте ВС РФ ликвидировали группы боевиков в Харькове. Отток населения из обесточенного города начался в апреле. Редакция URA.RU обратилась за разъяснениями по теме публикации в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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