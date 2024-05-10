10 мая 2024

В Екатеринбурге четыре человека битой избили мужчину на дороге. Видео

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В руках одного из нападавших была бита (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Волгоградская, 185 четыре мужчины избили битой парня прямо на проезжей части. У одного из нападавших в руках была бита. Случившееся очевидцы сняли на видео.

«На Волгоградской, 185 мужики избили пацана битой у дороги», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». На кадрах видно, что напали на парня четыре человека. Сама драка произошла прямо на проезжей части.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. Ответ ожидается.

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В Екатеринбурге на улице Волгоградская, 185 четыре мужчины избили битой парня прямо на проезжей части. У одного из нападавших в руках была бита. Случившееся очевидцы сняли на видео. «На Волгоградской, 185 мужики избили пацана битой у дороги», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». На кадрах видно, что напали на парня четыре человека. Сама драка произошла прямо на проезжей части. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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