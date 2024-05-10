В руках одного из нападавших была бита (архивное фото)
В Екатеринбурге на улице Волгоградская, 185 четыре мужчины избили битой парня прямо на проезжей части. У одного из нападавших в руках была бита. Случившееся очевидцы сняли на видео.
«На Волгоградской, 185 мужики избили пацана битой у дороги», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». На кадрах видно, что напали на парня четыре человека. Сама драка произошла прямо на проезжей части.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. Ответ ожидается.
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