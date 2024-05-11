Mirror: британцы высадились недалеко от границы РФ после заявлений Минобороны

12 мая 2024 в 00:02 Размер текста - 17 +

В учениях приняли участие 142 военнослужащих Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Британия совместно с США отработали выброску десанта в эстонском Нурмси во время учений Swift Response (Быстрый ответ). Это произошло после заявления Минобороны РФ о том, что российские силы освободили пять населенных пунктов в Харьковской области. Об этом пишут британские журналисты. «Британия совместно с США отработали выброску десанта в Нурмси во время учений Swift Response. Всего в учениях приняли участие 142 человека. Среди них были 82 британских военнослужащих и 60 человек из Америки», — пишет британский таблоид The Mirror . В Минобороны РФ сообщали, что подразделения ВС России освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области. За сутки ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. В плен взяты 34 украинских военнослужащих, пишет телеканал «360» . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Британия совместно с США отработали выброску десанта в эстонском Нурмси во время учений Swift Response (Быстрый ответ). Это произошло после заявления Минобороны РФ о том, что российские силы освободили пять населенных пунктов в Харьковской области. Об этом пишут британские журналисты. «Британия совместно с США отработали выброску десанта в Нурмси во время учений Swift Response. Всего в учениях приняли участие 142 человека. Среди них были 82 британских военнослужащих и 60 человек из Америки», — пишет британский таблоид The Mirror. В Минобороны РФ сообщали, что подразделения ВС России освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области. За сутки ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. В плен взяты 34 украинских военнослужащих, пишет телеканал «360».