11 мая 2024

Mirror: британцы высадились недалеко от границы РФ после заявлений Минобороны

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В учениях приняли участие 142 военнослужащих Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Британия совместно с США отработали выброску десанта в эстонском Нурмси во время учений Swift Response (Быстрый ответ). Это произошло после заявления Минобороны РФ о том, что российские силы освободили пять населенных пунктов в Харьковской области. Об этом пишут британские журналисты.

«Британия совместно с США отработали выброску десанта в Нурмси во время учений Swift Response. Всего в учениях приняли участие 142 человека. Среди них были 82 британских военнослужащих и 60 человек из Америки», — пишет британский таблоид The Mirror.

В Минобороны РФ сообщали, что подразделения ВС России освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области. За сутки ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. В плен взяты 34 украинских военнослужащих, пишет телеканал «360».

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Британия совместно с США отработали выброску десанта в эстонском Нурмси во время учений Swift Response (Быстрый ответ). Это произошло после заявления Минобороны РФ о том, что российские силы освободили пять населенных пунктов в Харьковской области. Об этом пишут британские журналисты. «Британия совместно с США отработали выброску десанта в Нурмси во время учений Swift Response. Всего в учениях приняли участие 142 человека. Среди них были 82 британских военнослужащих и 60 человек из Америки», — пишет британский таблоид The Mirror. В Минобороны РФ сообщали, что подразделения ВС России освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области. За сутки ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. В плен взяты 34 украинских военнослужащих, пишет телеканал «360».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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