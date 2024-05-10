Текслер приветствовал участников вечера профессионального бокса «Танкоград»

11 мая 2024 в 23:48 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер отметил, что на челябинском ринге встретятся сильнейшие боксеры РФ и зарубежья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Алексей Текслер вместе с супругой Ириной поприветствовал участников вечера профессионального бокса «Танкоград» во дворце спорта «Юность». Спортивный праздник приурочен Дню бокса в Челябинской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства. «Сегодняшний вечер спорта носит гордое название „Танкоград“, и мы с вами понимаем, что наш регион внес весомый вклад в Великую Победу! День бокса — праздник длиной весь день, были различные спортивные мероприятия, в том числе детские. Недавно завершился любительский турнир, сейчас стартует вечер профессионального бокса», — подчеркнул глава региона. Алексей Текслер поблагодарил Федерацию бокса России и Международную ассоциацию бокса, которую возглавляет Умар Кремлев. Губернатор поприветствовали почетных гостей и собравшихся на праздник спортсменов. В со-главном бою на ринг выйдут Денис Савицкий из Иркутска и Асемале Веллем из ЮАР. Главным поединком вечера станет схватка челябинца Андрея Стоцкого и иранца Седсины Галибанди. День бокса в Челябинске 11 мая начался с утренней легкоатлетической пробежки. В нем приняли участие более полутора тысяч человек. Призовой фонд состязаний составил один миллион рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Алексей Текслер вместе с супругой Ириной поприветствовал участников вечера профессионального бокса «Танкоград» во дворце спорта «Юность». Спортивный праздник приурочен Дню бокса в Челябинской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства. «Сегодняшний вечер спорта носит гордое название „Танкоград“, и мы с вами понимаем, что наш регион внес весомый вклад в Великую Победу! День бокса — праздник длиной весь день, были различные спортивные мероприятия, в том числе детские. Недавно завершился любительский турнир, сейчас стартует вечер профессионального бокса», — подчеркнул глава региона. Алексей Текслер поблагодарил Федерацию бокса России и Международную ассоциацию бокса, которую возглавляет Умар Кремлев. Губернатор поприветствовали почетных гостей и собравшихся на праздник спортсменов. В со-главном бою на ринг выйдут Денис Савицкий из Иркутска и Асемале Веллем из ЮАР. Главным поединком вечера станет схватка челябинца Андрея Стоцкого и иранца Седсины Галибанди. День бокса в Челябинске 11 мая начался с утренней легкоатлетической пробежки. В нем приняли участие более полутора тысяч человек. Призовой фонд состязаний составил один миллион рублей.