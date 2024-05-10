10 мая 2024

Текслер приветствовал участников вечера профессионального бокса «Танкоград»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер в Сосновском районе. Челябинск , текслер алексей
Алексей Текслер отметил, что на челябинском ринге встретятся сильнейшие боксеры РФ и зарубежья Фото:

Губернатор Алексей Текслер вместе с супругой Ириной поприветствовал участников вечера профессионального бокса «Танкоград» во дворце спорта «Юность». Спортивный праздник приурочен Дню бокса в Челябинской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Сегодняшний вечер спорта носит гордое название „Танкоград“, и мы с вами понимаем, что наш регион внес весомый вклад в Великую Победу! День бокса — праздник длиной весь день, были различные спортивные мероприятия, в том числе детские. Недавно завершился любительский турнир, сейчас стартует вечер профессионального бокса», — подчеркнул глава региона.

Алексей Текслер поблагодарил Федерацию бокса России и Международную ассоциацию бокса, которую возглавляет Умар Кремлев. Губернатор поприветствовали почетных гостей и собравшихся на праздник спортсменов. В со-главном бою на ринг выйдут Денис Савицкий из Иркутска и Асемале Веллем из ЮАР. Главным поединком вечера станет схватка челябинца Андрея Стоцкого и иранца Седсины Галибанди.

День бокса в Челябинске 11 мая начался с утренней легкоатлетической пробежки. В нем приняли участие более полутора тысяч человек. Призовой фонд состязаний составил один миллион рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Алексей Текслер вместе с супругой Ириной поприветствовал участников вечера профессионального бокса «Танкоград» во дворце спорта «Юность». Спортивный праздник приурочен Дню бокса в Челябинской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства. «Сегодняшний вечер спорта носит гордое название „Танкоград“, и мы с вами понимаем, что наш регион внес весомый вклад в Великую Победу! День бокса — праздник длиной весь день, были различные спортивные мероприятия, в том числе детские. Недавно завершился любительский турнир, сейчас стартует вечер профессионального бокса», — подчеркнул глава региона. Алексей Текслер поблагодарил Федерацию бокса России и Международную ассоциацию бокса, которую возглавляет Умар Кремлев. Губернатор поприветствовали почетных гостей и собравшихся на праздник спортсменов. В со-главном бою на ринг выйдут Денис Савицкий из Иркутска и Асемале Веллем из ЮАР. Главным поединком вечера станет схватка челябинца Андрея Стоцкого и иранца Седсины Галибанди. День бокса в Челябинске 11 мая начался с утренней легкоатлетической пробежки. В нем приняли участие более полутора тысяч человек. Призовой фонд состязаний составил один миллион рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...