В подполье сообщили о серии мощных ударов по Харьковской области

В Харьковской области по скоплениям техники и личному составу ВСУ были нанесены удары. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«В 22:40 (по мск) был взрыв в городе Чугуев… По косвенным данным, [прибыло] множество „скорых“, четыре пожарных расчета. Удар пришелся в пункт временной дислокации ВСУ», — заявил Сергей Лебедев РИА Новости.
Также, по его словам, были нанесены удары между населенными пунктами Циркуны и Русская Лозовая в пригороде Харькова. Он подчеркнул, что удар был таким мощным, что его было слышно даже в центре города.
Ранее военный с позывным «Ирбис» заявил, что артиллерия РФ круглосуточно работает по позициям ВСУ в Харьковской области. По его словам оборона противника постепенно продавливается.
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