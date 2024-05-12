В подполье сообщили о серии мощных ударов по Харьковской области

Подпольщик Лебедев: нанесены удары по технике и бойцам ВСУ под Харьковом
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Нанесена серия ударов по скоплениям сил ВСУ в Харьковской области, сказал Сергей Лебедев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Харьковской области по скоплениям техники и личному составу ВСУ были нанесены удары. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В 22:40 (по мск) был взрыв в городе Чугуев… По косвенным данным, [прибыло] множество „скорых“, четыре пожарных расчета. Удар пришелся в пункт временной дислокации ВСУ», — заявил Сергей Лебедев РИА Новости.

Также, по его словам, были нанесены удары между населенными пунктами Циркуны и Русская Лозовая в пригороде Харькова. Он подчеркнул, что удар был таким мощным, что его было слышно даже в центре города.

Ранее военный с позывным «Ирбис» заявил, что артиллерия РФ круглосуточно работает по позициям ВСУ в Харьковской области. По его словам оборона противника постепенно продавливается.

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В Харьковской области по скоплениям техники и личному составу ВСУ были нанесены удары. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «В 22:40 (по мск) был взрыв в городе Чугуев… По косвенным данным, [прибыло] множество „скорых“, четыре пожарных расчета. Удар пришелся в пункт временной дислокации ВСУ», — заявил Сергей Лебедев РИА Новости. Также, по его словам, были нанесены удары между населенными пунктами Циркуны и Русская Лозовая в пригороде Харькова. Он подчеркнул, что удар был таким мощным, что его было слышно даже в центре города. Ранее военный с позывным «Ирбис» заявил, что артиллерия РФ круглосуточно работает по позициям ВСУ в Харьковской области. По его словам оборона противника постепенно продавливается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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