В подполье сообщили о серии мощных ударов по Харьковской области

Подпольщик Лебедев: нанесены удары по технике и бойцам ВСУ под Харьковом

12 мая 2024 в 10:05 Размер текста - 17 +

Нанесена серия ударов по скоплениям сил ВСУ в Харьковской области, сказал Сергей Лебедев Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Харьковской области по скоплениям техники и личному составу ВСУ были нанесены удары. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «В 22:40 (по мск) был взрыв в городе Чугуев… По косвенным данным, [прибыло] множество „скорых“, четыре пожарных расчета. Удар пришелся в пункт временной дислокации ВСУ», — заявил Сергей Лебедев РИА Новости. Также, по его словам, были нанесены удары между населенными пунктами Циркуны и Русская Лозовая в пригороде Харькова. Он подчеркнул, что удар был таким мощным, что его было слышно даже в центре города. Ранее военный с позывным «Ирбис» заявил, что артиллерия РФ круглосуточно работает по позициям ВСУ в Харьковской области. По его словам оборона противника постепенно продавливается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Харьковской области по скоплениям техники и личному составу ВСУ были нанесены удары. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «В 22:40 (по мск) был взрыв в городе Чугуев… По косвенным данным, [прибыло] множество „скорых“, четыре пожарных расчета. Удар пришелся в пункт временной дислокации ВСУ», — заявил Сергей Лебедев РИА Новости. Также, по его словам, были нанесены удары между населенными пунктами Циркуны и Русская Лозовая в пригороде Харькова. Он подчеркнул, что удар был таким мощным, что его было слышно даже в центре города. Ранее военный с позывным «Ирбис» заявил, что артиллерия РФ круглосуточно работает по позициям ВСУ в Харьковской области. По его словам оборона противника постепенно продавливается.