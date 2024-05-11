11 мая 2024
10 мая 2024
09 мая 2024

В Ноябрьске на территории гостиницы начался пожар

© Служба новостей «URA.RU»
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Причиной пожара стал аварийный режим работы электропроводки Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) 12 мая произошел пожар в административном трехэтажном здании гостиницы «Ямал». Об этом сообщили в telegram-канале «ЧС NSK».

«В Ноябрьске 02:38 произошло возгорание в гостинице „Ямал“. Административное трехэтажное здание. Пожар начался на первом этаже в помещении бойлерной на площади один квадратный метр», — указано в сообщении.

В результате было повреждено электрооборудование. Стены и потолок помещения бойлерной были закопчены. Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электропроводки или электрооборудования. Пострадавших нет.

Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу МЧС по региону. Ответ ожидается.

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В Ноябрьске (ЯНАО) 12 мая произошел пожар в административном трехэтажном здании гостиницы «Ямал». Об этом сообщили в telegram-канале «ЧС NSK». «В Ноябрьске 02:38 произошло возгорание в гостинице „Ямал“. Административное трехэтажное здание. Пожар начался на первом этаже в помещении бойлерной на площади один квадратный метр», — указано в сообщении. В результате было повреждено электрооборудование. Стены и потолок помещения бойлерной были закопчены. Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электропроводки или электрооборудования. Пострадавших нет. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу МЧС по региону. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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