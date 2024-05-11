11 мая 2024
10 мая 2024

Тюменцы вновь заметили редкое природное явление. Фоторепортаж

В небе над Тюменской областью снова появилось северное сияние
© Служба новостей «URA.RU»
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Полярное сияние
Северное сияние появляется над регионом второй день подряд Фото:

В Тюменской области в ночь с 11 на 12 мая жители региона наблюдали яркое северное сияние. Это природное явление появляется над небом области второй день подряд. Кто-то даже успел сделать романтические фотографии на фоне сияния. URA.RU подготовило кадры того, чем любовались тюменцы этой ночью.

В селе Омутинском жители региона видели северное сияние (Тюменская область)
В селе Омутинском жители региона видели северное сияние (Тюменская область)
В селе Тумашево в Заводоуковском районе (Тюменская область)
В селе Тумашево в Заводоуковском районе (Тюменская область)
В селе Тумашево
В селе Тумашево
В Тюменской области
В Тюменской области
В Тюменской области
В Тюменской области
В Тюменской области
В Тюменской области

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В Тюменской области в ночь с 11 на 12 мая жители региона наблюдали яркое северное сияние. Это природное явление появляется над небом области второй день подряд. Кто-то даже успел сделать романтические фотографии на фоне сияния. URA.RU подготовило кадры того, чем любовались тюменцы этой ночью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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