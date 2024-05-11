Северное сияние появляется над регионом второй день подряд
В Тюменской области в ночь с 11 на 12 мая жители региона наблюдали яркое северное сияние. Это природное явление появляется над небом области второй день подряд. Кто-то даже успел сделать романтические фотографии на фоне сияния. URA.RU подготовило кадры того, чем любовались тюменцы этой ночью.
В селе Омутинском жители региона видели северное сияние (Тюменская область)
В селе Тумашево в Заводоуковском районе (Тюменская область)
В селе Тумашево
В Тюменской области
В Тюменской области
В Тюменской области
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