Shot заявил о пострадавших при обвале подъезда многоэтажки в Белгороде

Предположительно, дом обвалился из-за прилета снаряда (архивное фото)
новость из сюжетаВ Белгороде разрушился подъезд многоэтажного дома
Из-за обвала подъезда в многоэтажке Белгорода пострадали минимум три человека. Об этом пишет telegram-канал Shot.
«Минимум 3 человека пострадали в результате обрушения подъезда в Белгороде. <…> Перед обрушением были прилеты», — говорится в сообщении канала.
Ранее стало известно об обрушении подъезда десятиэтажного дома. Предполагается, что обвал дома произошел из-за попадания снаряда ВСУ.
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