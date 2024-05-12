Shot заявил о пострадавших при обвале подъезда многоэтажки в Белгороде

12 мая 2024 в 13:42 Размер текста - 17 +

Предположительно, дом обвалился из-за прилета снаряда (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Белгороде разрушился подъезд многоэтажного дома Из-за обвала подъезда в многоэтажке Белгорода пострадали минимум три человека. Об этом пишет telegram-канал Shot. «Минимум 3 человека пострадали в результате обрушения подъезда в Белгороде. <…> Перед обрушением были прилеты», — говорится в сообщении канала. Ранее стало известно об обрушении подъезда десятиэтажного дома. Предполагается, что обвал дома произошел из-за попадания снаряда ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из-за обвала подъезда в многоэтажке Белгорода пострадали минимум три человека. Об этом пишет telegram-канал Shot. «Минимум 3 человека пострадали в результате обрушения подъезда в Белгороде. <…> Перед обрушением были прилеты», — говорится в сообщении канала. Ранее стало известно об обрушении подъезда десятиэтажного дома. Предполагается, что обвал дома произошел из-за попадания снаряда ВСУ.