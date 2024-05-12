Shot заявил о пострадавших при обвале подъезда многоэтажки в Белгороде

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Демонтаж 7-го подъезда дома № 164 на проспекте Карла Маркса. Часть 2. Магнитогорск, обрушение, демонтаж подъезда
Предположительно, дом обвалился из-за прилета снаряда (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Белгороде разрушился подъезд многоэтажного дома

Из-за обвала подъезда в многоэтажке Белгорода пострадали минимум три человека. Об этом пишет telegram-канал Shot.

«Минимум 3 человека пострадали в результате обрушения подъезда в Белгороде. <…> Перед обрушением были прилеты», — говорится в сообщении канала.

Ранее стало известно об обрушении подъезда десятиэтажного дома. Предполагается, что обвал дома произошел из-за попадания снаряда ВСУ.

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Из-за обвала подъезда в многоэтажке Белгорода пострадали минимум три человека. Об этом пишет telegram-канал Shot. «Минимум 3 человека пострадали в результате обрушения подъезда в Белгороде. <…> Перед обрушением были прилеты», — говорится в сообщении канала. Ранее стало известно об обрушении подъезда десятиэтажного дома. Предполагается, что обвал дома произошел из-за попадания снаряда ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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