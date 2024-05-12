Крыша упала на спасателей (архивное фото)
новость из сюжетаВ Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома
У дома, подъезд которого обрушился после атаки ВСУ в Белгороде, упала крыша. Об этом сообщает ТАСС.
«У обрушившегося дома в Белгороде рухнула крыша — спасателей накрыло обломками», — говорится в сообщении. По информации ТАСС, пострадали несколько спасателей. Shot сообщает о трех пострадавших. Официальных данных нет.
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