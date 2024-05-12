ТАСС: у дома в Белгороде на спасателей рухнула крыша. Видео

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Пожар на кровле тира Динамо. Челябинск, мчс, пожар, огнеборец, пожарный
Крыша упала на спасателей (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома

У дома, подъезд которого обрушился после атаки ВСУ в Белгороде, упала крыша. Об этом сообщает ТАСС.

«У обрушившегося дома в Белгороде рухнула крыша — спасателей накрыло обломками», — говорится в сообщении. По информации ТАСС, пострадали несколько спасателей. Shot сообщает о трех пострадавших. Официальных данных нет.

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У дома, подъезд которого обрушился после атаки ВСУ в Белгороде, упала крыша. Об этом сообщает ТАСС. «У обрушившегося дома в Белгороде рухнула крыша — спасателей накрыло обломками», — говорится в сообщении. По информации ТАСС, пострадали несколько спасателей. Shot сообщает о трех пострадавших. Официальных данных нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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