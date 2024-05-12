ТАСС: у дома в Белгороде на спасателей рухнула крыша. Видео

12 мая 2024 в 14:35 Размер текста - 17 +

Крыша упала на спасателей (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома У дома, подъезд которого обрушился после атаки ВСУ в Белгороде, упала крыша. Об этом сообщает ТАСС. «У обрушившегося дома в Белгороде рухнула крыша — спасателей накрыло обломками», — говорится в сообщении. По информации ТАСС, пострадали несколько спасателей. Shot сообщает о трех пострадавших. Официальных данных нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У дома, подъезд которого обрушился после атаки ВСУ в Белгороде, упала крыша. Об этом сообщает ТАСС. «У обрушившегося дома в Белгороде рухнула крыша — спасателей накрыло обломками», — говорится в сообщении. По информации ТАСС, пострадали несколько спасателей. Shot сообщает о трех пострадавших. Официальных данных нет.